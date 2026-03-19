Колишню перекладачку Путіна призначили від ОБСЄ спостерігати за виборами в Угорщині

ОБСЄ опинилася в центрі скандалу / © Associated Press

Угорські правозахисні організації висловили занепокоєння через призначення колишньої перекладачки Володимира Путіна Дарії Боярської на ключову роль у міжнародній місії зі спостереження за виборами. Йдеться про парламентські вибори в Угорщині, які відбудуться вже наступного місяця.

Про це повідомляє The Guardian.

Боярська, яка багато років працювала в МЗС Росії та брала участь у переговорах на найвищому рівні, зокрема між Путіним і Дональдом Трампом, нині обіймає посаду старшої радниці в Парламентській асамблеї ОБСЄ (OSCE-PA). Саме вона координує місію спостереження за виборами в Угорщині.

Майбутнє голосування може стати переламним. Прем’єр Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 16 років і вважається найбільш проросійським лідером ЄС, ризикує втратити контроль. На тлі цього зростають побоювання щодо можливого впливу Москви на виборчий процес.

Правозахисники б’ють на сполох

Угорські громадські організації стурбовані тим, що особа з попередніми зв’язками з російською владою може мати доступ до чутливої інформації. Як зазначила співголова Угорського Гельсінського комітету Марта Пардаві, під час таких зустрічей обговорюються питання політичного тиску, ризиків фальсифікацій та загроз для журналістів і правозахисників.

Вона закликала ОБСЄ негайно усунути Боярську від участі в місії та обмежити її доступ до конфіденційних даних.

В ОБСЄ «повністю довіряють» Боярській

Натомість генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла відкинув ці закиди, назвавши їх безпідставними, та заявив, що повністю довіряє Боярській. За його словами, 2023 року незалежна перевірка не підтвердила жодних підозр щодо її діяльності.

Сама Боярська в коментарі наголосила, що дотримується правил ОБСЄ, які забороняють співробітникам отримувати вказівки від національних урядів. Також в організації підкреслили, що вона не фінансується російською владою.

Що кажуть експерти

Водночас експерти з безпеки нагадують, що міжнародні організації на кшталт ОБСЄ часто стають цілями для розвідувальних служб. За словами аналітика Андрія Солдатова, доступ до інформації такого рівня автоматично привертає увагу спецслужб, особливо з боку Росії.

Додаткові питання викликає і той факт, що Польща ще 2022 року оголосила Боярську персоною нон грата, вказавши на ризики для національної безпеки. Крім того, за даними витоків із російських баз, вона продовжувала відвідувати РФ навіть після початку повномасштабної війни проти України.

На цьому тлі ситуація довкола місії ОБСЄ в Угорщині набуває додаткової політичної чутливості напередодні виборів, які можуть змінити баланс сил у країні.

Нагадаємо, про співробітницю міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї ОБСЄ Дар’ю Боярську — ексспівробітницю МЗС РФ і перекладачку Володимира Путіна — вже йшлося і раніше. Зокрема, 2023 року було оприлюднено розслідування, де йшлося, що вона мали доступ до чутливої інформації та великого масиву матеріалів для службового користування.