Діти / © ONET

Реклама

У Великій Британії колишній хірург Ясер Джаббар дитячого госпіталю в Лондоні підозрюється у нанесенні каліцтв майже сотні дітей під час операцій на нижніх кінцівках.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому за ініціативою Королівської колегії хірургів Англії, пише видання LADbible.

Згідно з даними звіту, Джаббар працював у GOSH (Great Ormond Street Hospital for Children) у період з 2017 по 2023 рік. Під його наглядом перебували 789 пацієнтів, серед яких були діти віком від чотирьох місяців. Внаслідок хірургічних помилок колишнього фахівця близько 85–100 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Тридцять двом пацієнтам завдано вкрай тяжкої шкоди, що спричинило довічну інвалідність.

Реклама

Незалежна експертна група підтвердила, що хірург застосовував методи втручання, які призводили до серйозних наслідків: ампутацій, різниці у довжині ніг до 20 см, патології «звисаючої стопи» та незворотних пошкоджень нервових закінчень. У багатьох дітей діагностовано хронічний больовий синдром та фізичні деформації.

Матеріали слідства вказують також на неналежну поведінку Джаббара стосовно колег, що створювало складні умови роботи в лікарні. Після тривалої творчої відпустки лікар припинив діяльність у GOSH у 2023 році та переїхав до Дубая, де продовжував практикувати, поки інформація про його минуле не стала відомою широкому загалу.

Сім’ї постраждалих висловлюють розчарування роботою адміністрації госпіталю та зазначають, що культура замовчування могла приховати реальні обставини інцидентів. Офіційно адміністрація GOSH принесла вибачення та пообіцяла до кінця січня 2026 року надати кожній родині персоналізований звіт про лікування дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пластичний хірург «різав живцем» своїх пацієнток і фотографував для соцмереж.