- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 826
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишній польський міністр розкритикував чинний уряд через "миротворчу" місію в Україні
Миротворці в Україні в інтересах Польщі, наголошує політик.
Колишній очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував уряд своєї країни за "короткозорість" через відмову від "миротворчої" місії в Україні.
Про це він сказав в ефірі радіостанції RMF FM.
Зі слів політика, успіх миротворчої місії в Україні – в інтересах Польщі.
"Однак наші дії, які говорять про те, що ми не відправимо туди війська – бо чому там повинні гинути наші сини, – показують, що ми дивимося на короткострокову перспективу", - висловився він.
Чапутович наголошує, що офіційна Варшава не дивиться на ширші геополітичні умови, які є важливими для країни.
“Я думаю, що ми передчасно заявили про те, що не будемо в цьому брати участь", - наголосив ексміністр.
Нагадаємо, чинний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна не змінить свою позицію направлення військових до України навіть після президентських виборів. Варшава не готова до цього.