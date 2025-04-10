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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Колишній польський міністр розкритикував чинний уряд через "миротворчу" місію в Україні

Миротворці в Україні в інтересах Польщі, наголошує політик.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Польський прапор.

Польський прапор. / © Associated Press

Колишній очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував уряд своєї країни за "короткозорість" через відмову від "миротворчої" місії в Україні.

Про це він сказав в ефірі радіостанції RMF FM.

Зі слів політика, успіх миротворчої місії в Україні – в інтересах Польщі.

"Однак наші дії, які говорять про те, що ми не відправимо туди війська – бо чому там повинні гинути наші сини, – показують, що ми дивимося на короткострокову перспективу", - висловився він.

Чапутович наголошує, що офіційна Варшава не дивиться на ширші геополітичні умови, які є важливими для країни.

“Я думаю, що ми передчасно заявили про те, що не будемо в цьому брати участь", - наголосив ексміністр.

Нагадаємо, чинний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна не змінить свою позицію направлення військових до України навіть після президентських виборів. Варшава не готова до цього.

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