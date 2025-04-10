Колишній польський міністр розкритикував чинний уряд через "миротворчу" місію в Україні

Польський прапор. / © Associated Press

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Колишній очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував уряд своєї країни за "короткозорість" через відмову від "миротворчої" місії в Україні.

Про це він сказав в ефірі радіостанції RMF FM.

Зі слів політика, успіх миротворчої місії в Україні – в інтересах Польщі.

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"Однак наші дії, які говорять про те, що ми не відправимо туди війська – бо чому там повинні гинути наші сини, – показують, що ми дивимося на короткострокову перспективу", - висловився він.

Чапутович наголошує, що офіційна Варшава не дивиться на ширші геополітичні умови, які є важливими для країни.

“Я думаю, що ми передчасно заявили про те, що не будемо в цьому брати участь", - наголосив ексміністр.

Нагадаємо, чинний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна не змінить свою позицію направлення військових до України навіть після президентських виборів. Варшава не готова до цього.

Дата публікації 20:18, 01.04.25 Кількість переглядів 61 Росіяни "піджали хвіст"! Польща взялась за них не на жарт