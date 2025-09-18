- Дата публікації
Колишній шеф-кухар Ватикану відкриває ресторан: що в меню
Колишній шеф-кухар двох Пап Римських відкрив ресторан у Нью-Йорку.
Шеф-кухар Сальво Ло Кастро був кухарем одразу двох Пап: Івана Павла II і Бенедикта XVI. Його страви їли відомий голлівудський атор Том Круз, саудівська королівська родина, диктатор Володимир Путін та покійний лівійський лідер Муаммар Каддафі. Тепер зірковий кухар відкрив ресторан у Нью-Йорку.
Про це пише видання 20minutos.
За свою легендарну кар’єру на кухні шеф-кухар Сальво Ло Кастро став зіркою по всьому світу та у Ватикані, готуючи пасту для Пап, світових лідерів та кінозірок. Його новий ресторан Casasalvo в Сохо, що відкрився в липні, дає можливість спробувати те, що він готував у Ватикані. Цей затишний, але елегантний заклад виділяється серед інших білими скатертинами, панелями з італійського горіха, а також лимонними та оливковими деревами в інтер’єрі.
Що в меню
Меню натхненне середземноморською кухнею, а також Італією, країною його народження. Воно розділене на кілька розділів.
Найкраща страва — фрикадельки, приготовані за рецептом матері кухаря. Їх дуже любили папи Іван Павло II і Бенедикт XVI.
Пасти та різотто готуються за рецептами різних регіонів Італії. У меню є паккері з гуанчале та фісташками, а також рис карнаролі з кремом з пармезану та літнім трюфелем.
Серед холодних закусок — карпаччо з яловичини з трюфелем та особливим салатом.
Серед страв з морепродуктів — камбала, тушкована в томатному соусі з м’ятою, і цілий лаврак, який обробляють просто біля столу.
Все м’ясо готується на вугіллі, а це філе міньйон, відбивна з ягняти з Колорадо та фірмове оссобуко.
У розділі десертів — сезонні фрукти, еклери та джелато.
«Я чудово готую все, коли спокійний і розслаблений. Коли я приходжу на кухню, я не користуюся телефоном; я просто розмовляю з рибою, яловичиною, бараниною. Дуже важливо зосередитися на їжі», — пояснює він свій підхід до роботи на кухні Сальво Ло Кастро.
Шеф-кухар запевняє, що для нього немає жодної різниці, для кого готувати.
«Неважливо, чи готую я для Папи Римського, президента чи звичайної людини. Кожен чоловік, для якого я готую, — це король, а кожна жінка, для якої я готую, — це королева», — зазначив італієць.
Щодо свого перебування у Ватикані, він зазначає, що «кожен релігійний період католицької церкви, як-от Різдво, дуже суворо ставиться до страв, що подаються».
Щодо своїх славнозвісних фрикадельок, він каже, що готує їх, натхненний сицилійським дитинством, і так любить їх, що коли повертається додому, їсть їх «щодня: на сніданок, обід і вечерю».
