Світ
265
Колишнього диктатора Сирії Асада могли отруїти в Москві — заява правозахисників

Експрезидента Сирії Башара Асада виписали з лікарні в столиці Росії уранці 30 вересня.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Башар Асад

Башар Асад / © Associated Press

Колишнього президента Сирії Башара Асада, який переховується у Москві, госпіталізували після отруєння під час ймовірної спроби замаху.

Про це повідомили у Сирійському центрі з прав людини.

З посиланням на власні джерела правозахисники заявили, що поваленого диктатора отруїли, а сторона, яка здійснила замах, хотіла «поставити російський уряд у незручне становище та звинуватити його в усуненні Асада».

Повідомляється, що експрезидента Сирії виписали з лікарні в столиці Росії уранці 30 вересня.

Джерело правозахисної організації зазначило, що з міркувань безпеки під час лікування Асада відвідували лише його брат Махер Асад та колишній генеральний секретар з питань президентства Мансур Азам.

Російський уряд поки що не прокоментував цю інформацію.

Повалений диктатор отримав політичний притулок у Росії після того, як під час громадянської війни був відсторонений від влади десять місяців тому.

60-річний Асад не з’являвся на публіці з моменту переїзду до Росії.

Нова влада Сирії вимагала його екстрадиції, але Кремль відхилив це прохання.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Сирія підписали документ про відновлення дипломатичних відносин між країнами.

