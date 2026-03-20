Колишнього директора ФБР викликали до суду у справі про “змову проти Трампа”: що відомо

У США розгортається новий етап розслідування гучної справи щодо можливих дій проти президента Дональда Трампа. До суду викликали колишнього очільника Федерального бюро розслідувань, який може бути ключовим свідком у процесі.

Про це пише Axios

Йдеться про справу, пов’язану з підозрами у так званій “великій змові” проти Трампа. Слідство намагається з’ясувати, чи були дії окремих посадовців правоохоронних органів політично вмотивованими та спрямованими на дискредитацію глави держави.

За наявною інформацією, ексдиректор ФБР має надати свідчення щодо рішень, які ухвалювалися в період розслідувань, що стосувалися Трампа. Його покази можуть пролити світло на внутрішні процеси в американських спецслужбах та роль їхнього керівництва.

Справу розглядають на тлі тривалих політичних суперечок у США щодо законності дій правоохоронців у період президентства Трампа. Очікується, що судові слухання можуть мати значний резонанс і вплинути на політичний дискурс у країні.

