Колишнього президента Бразилії запроторили до вʼязниці на 27 років

Жаїр Болсонару / © Associated Press

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару визнали винним у підготовці військового перевороту. Йому доведеться відбути покарання 27 років за ґратами.

Про це повідомляє BBC.

Четверо з п'яти суддів Верховного суду, яким було доручено судити колишнього лідера, визнали його винним. Один суддя проголосував за його виправдання.

70-річного експрезидента засудили за керівництво змовою, спрямованою на збереження його влади після того, як він програв вибори 2022 року своєму лівому супернику Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

Хоча змова не отримала достатньої підтримки з боку військових для реалізації, вона спровокувала штурм урядових будівель прихильниками Болсонару 8 січня 2023 року, встановили судді.

Суддя Кармен Лусія заявила, що Болсонару спровокував «повстання» і тисячі його прихильників пошкодили Верховний суд, президентський палац і Конгрес.

Вона визнала його винним за всіма п'ятьма пунктами звинувачення:

спроба державного перевороту,

керівництво озброєною злочинною організацією,

спроба насильницького скасування демократичного верховенства права та ще два звинувачення, пов'язані з пошкодженням майна під час штурму будівель у Бразиліа 8 січня 2023 року.

Болсонару завжди наполягав на своїй невинності та називав судовий процес «полюванням на відьом», стверджуючи, що він був політично мотивованим.

Очікується, що його адвокати подадуть апеляції.

Нагадаємо, 8 січня 2023 року прихильники Болсонару після інавгурації чинного президента Лули да Сілви здійснили напад на Конгрес, Верховний суд і президентський палац у Бразиліа. Болсонару наполягає, що не вчинив жодних правопорушень, які б спричинили ці події.

З середини липня цього року колишній президент Бразилії перебуває під суворими обмеженнями, що передбачають комендантську годину, заборону на контакти з дипломатами та носіння електронного браслета. Однак сам експрезидент не відвідав жодного судового засідання у справі.