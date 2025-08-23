Експрезидент ДРК Джозеф Кабіла / Архівне фото 2009 року / © AFP

Військова прокуратура Демократичної Республіки Конго звернулася до суду з вимогою засудити до смертної кари колишнього президента Жозефа Кабілу, якого заочно судять за воєнні злочини, зокрема за вбивства, зґвалтування та тортури.

Про це пише Reuters.

Кабіла, який керував країною майже два десятиліття, до 2018 року, перебуває за кордоном з кінця 2023 року. Востаннє його бачили на публіці на території східного Конго, захопленої повстанцями «Руху 23 березня».

Звинувачення та політичне підґрунтя

Колишнього лідера країни звинувачують у державній зраді, шпіонажі та організації повстання. Згідно з обвинувальним актом, він нібито надавав фінансову та матеріально-технічну підтримку повстанцям «Руху 23 березня», які захопили значні території на сході країни.

Також йому інкримінують причетність до «примусової окупації міста Гома», яке було захоплене тими ж бойовиками у січні цього року, перш ніж вони уклали перемир’я з урядом.

За інформацією Al Jazeera, сам Кабіла назвав суд «інструментом гноблення», а його партія заявляє, що це «політичне переслідування», спрямоване на усунення впливового опозиційного діяча.

«Це акт жорстокості та переслідування члена опозиції», — заявив у п’ятницю журналістам Фердинанд Камбере, секретар політичної партії Кабіли.

Смертна кара та відшкодування збитків

У квітні Кабіла оголосив про повернення до Конго, щоб допомогти у встановленні миру на охопленому війною сході. Того ж місяця уряд Конго негайно заборонив його політичну партію та конфіскував його активи.

У травні сенат Конго проголосував за зняття з Кабіли довічного імунітету, щоб зробити можливим його судове переслідування.

Видання Africanews повідомило, що потерпілі сторони у справі вимагають від Кабіли компенсацію в розмірі майже 25 мільярдів доларів за насильство, яке вони пережили від рук повстанців.

Тим часом східні провінції Південне Ківу, Ітурі та Північне Ківу вимагають додатково 21 мільярд доларів та арешту банківських активів колишнього президента.

Цікаво, що, за даними ЗМІ, минулого року в Конго скасували мораторій на смертну кару, хоча страти за рішенням суду досі не проводилися.

Нагадаємо, у Центральноафриканській Республіці сталася стрілянина на золотому руднику, що контролюється російською ПВК «Вагнер». Загинули щонайменше 11 людей.