Колишнього президента змусили повернути майже мільйон євро: що сталося

Національне агентство фіскальної адміністрації Румунії висунуло вимогу до колишнього президента Клауса Йоганніса сплатити близько мільйона євро. Ця сума є наслідком програного судового позову щодо права власності на нерухомість у місті Сібіу.

Про це повідомляє Digi24.

Протягом 17 років родина Йоганнісів здавала в оренду будівлю, яка, як згодом встановив суд, належить державі. За цей період вони отримали дохід у розмірі 300 тисяч євро. Проте, з урахуванням усіх штрафів та пені за використання чужого майна, загальна сума боргу зросла до майже мільйона євро.

Йоганнісу надали 15 днів на добровільну сплату. Раніше він заявляв, що виконає судове рішення одразу після його ухвалення. Це фінансове зобов’язання стало підсумком тривалого судового процесу, який закінчився не на користь експрезидента.

Нагадаємо, Клаус Йоганніс, чий другий президентський термін закінчився ще у грудні, оголосив про свою відставку, щоб не допустити політичної кризи в країні.

Після завершення терміну 21 грудня 2024 року новий президент так і не був обраний. Конституційний суд Румунії скасував результати виборів, проте дозволив Йоганнісу залишатися на посаді до початку мандату нового президента.