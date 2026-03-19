Колишнього прихильника Путіна закрили у психлікарні: що він сказав

Володимир Путін

Прокремлівського блогера Іллю Ремесло, який несподівано назвав Володимира Путіна нелегітимним президентом і закликав судити його як воєнного злочинця, госпіталізували до психіатричної лікарні в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє видання The Independent з посиланням на російські медіа.

Увечері 17 березня та вранці 18 березня Ремесло, який раніше актично підтримував кремлівську владу та активно виступав проти опозиції, опублікував у своєму Telegram-каналі серію постів, у яких жорстко розкритикував Кремль та особисто Путіна.

У своїх постах z-блогер перерахував шість ключових причин свого невдоволення президентом держави-агресорки: війна з Україною, яку він назвав «абсолютно безнадійною» та яка завдає величезної шкоди економіці; цензура в Інтернеті та ЗМІ; необмежений термін перебування Путіна при владі; відсутність поваги до громадян; «божевільна жага до розкоші, що межує з хворобою».

«Володимир Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін має піти у відставку та бути притягнутим до відповідальності на судовому процесі як воєнний злочинець і злодій», — написав він.

Увечері 19 березня Ілля Ремесло був госпіталізований до Муніципальної психіатричної лікарні №3 у Санкт-Петербурзі.

За даними Baza, блогер, який критикував Путіна, перебуває у палаті №16, яка спеціалізується на лікуванні чоловіків із симптомами психотичного розладу, що з’явилися вперше. У відділенні лікують пацієнтів з галюцинаціями, розладами мислення та незв’язним мовленням.

Інформацію про госпіталізацію Іллі Ремесла також підтвердило петербурзьке видання «Фонтанка». У реєстратурі клініки кореспонденту повідомили, що пацієнту з таким ім’ям та прізвищем можуть надіслати посилку в суботу та середу.

Журналіст Олександр Плющев, який записав інтерв’ю з несподіваним критиком Путіна 18 березня, заявив, що той не відповідав на повідомлення, надіслані вранці четверга, «і навіть не читав їх», а також ігнорував дзвінки у WhatsApp.

В інтерв’ю з Плющевим Ремесло, серед іншого, сказав, що після своїх заяв не планує залишати Росію.

Нагадаємо, раніше росіянина Єгора Вощиніна, який працює лікарем-онкологом у Санкт-Петербурзі, визнали винним у «закликах до тероризму». У коментарях в Telegram він закликав повісити представників політичного керівництва Росії, маючи на увазі зокрема президента Володимира Путіна.