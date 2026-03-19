ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Колишнього прихильника Путіна закрили у психлікарні: що він сказав

У своїх постах z-блогер перерахував шість ключових причин свого невдоволення президентом РФ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Прокремлівського блогера Іллю Ремесло, який несподівано назвав Володимира Путіна нелегітимним президентом і закликав судити його як воєнного злочинця, госпіталізували до психіатричної лікарні в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє видання The Independent з посиланням на російські медіа.

Увечері 17 березня та вранці 18 березня Ремесло, який раніше актично підтримував кремлівську владу та активно виступав проти опозиції, опублікував у своєму Telegram-каналі серію постів, у яких жорстко розкритикував Кремль та особисто Путіна.

У своїх постах z-блогер перерахував шість ключових причин свого невдоволення президентом держави-агресорки: війна з Україною, яку він назвав «абсолютно безнадійною» та яка завдає величезної шкоди економіці; цензура в Інтернеті та ЗМІ; необмежений термін перебування Путіна при владі; відсутність поваги до громадян; «божевільна жага до розкоші, що межує з хворобою».

«Володимир Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін має піти у відставку та бути притягнутим до відповідальності на судовому процесі як воєнний злочинець і злодій», — написав він.

Увечері 19 березня Ілля Ремесло був госпіталізований до Муніципальної психіатричної лікарні №3 у Санкт-Петербурзі.

За даними Baza, блогер, який критикував Путіна, перебуває у палаті №16, яка спеціалізується на лікуванні чоловіків із симптомами психотичного розладу, що з’явилися вперше. У відділенні лікують пацієнтів з галюцинаціями, розладами мислення та незв’язним мовленням.

Інформацію про госпіталізацію Іллі Ремесла також підтвердило петербурзьке видання «Фонтанка». У реєстратурі клініки кореспонденту повідомили, що пацієнту з таким ім’ям та прізвищем можуть надіслати посилку в суботу та середу.

Журналіст Олександр Плющев, який записав інтерв’ю з несподіваним критиком Путіна 18 березня, заявив, що той не відповідав на повідомлення, надіслані вранці четверга, «і навіть не читав їх», а також ігнорував дзвінки у WhatsApp.

В інтерв’ю з Плющевим Ремесло, серед іншого, сказав, що після своїх заяв не планує залишати Росію.

Нагадаємо, раніше росіянина Єгора Вощиніна, який працює лікарем-онкологом у Санкт-Петербурзі, визнали винним у «закликах до тероризму». У коментарях в Telegram він закликав повісити представників політичного керівництва Росії, маючи на увазі зокрема президента Володимира Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie