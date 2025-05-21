В Іспанії застрелили скандального радника Януковича – ЗМІ

Андрій Портнов. / © facebook.com/andrey.portnov

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У середу вранці в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон невідомі застрелили колишнього українського політика та ексрадника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомило джерело, близьке до поліцейського розслідування, агентству Reuters.

За інформацією поліції Мадрида, дзвінок про стрілянину надійшов приблизно о 9:15 ранку за місцевим часом. Інцидент стався біля Американської школи — одного з найелітніших навчальних закладів іспанської столиці.

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За попередніми даними, Портнова застрелив один або кілька озброєних осіб. Офіційно правоохоронні органи поки що не оприлюднили особу загиблого, однак джерела підтвердили Reuters, що йдеться саме про Андрія Портнова.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента за часів Віктора Януковича та вважався одним із головних ідеологів судової реформи. Йому приписували значний вплив на формування та функціонування судової системи.

Після подій Революції Гідності у 2014 році він залишив територію України.

Проти Портнова відкривали низку кримінальних проваджень, однак більшість із них згодом було закрито або не доведено до суду.

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