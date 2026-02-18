Колишнього ватажка "ДНР" звинуватили в дискредитації російської армії

У Москві судитимуть ексватажка «ДНР» Павла Губарєва / © iStock

Реклама

У Москві колишнього «народного губернатора ДНР» Павла Губарєва притягують до відповідальності за дискредитацію російської армії.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на інформацію Московського міського суду.

Адміністративна справа проти ексватажка «ДНР» зареєстрована в Таганському районному суді Москви в середу, 18 лютого.

Реклама

Стаття, за якою Губарєва притягують до відповідальності, передбачає штраф до 50 000 рублів (трохи менше 350 доларів США).

У коментарі російським пропагандистам донецький сепаратист заявив, що йому невідомі причини складання протоколу, припустивши, що комусь «не сподобалися» його тексти.

Натомість у своєму Telegram-каналі Губарєв висловив припущення, що донос на нього написав заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ, командир спецпідроділу «Ахмат» Апті Алаудінов. На його думку, поплічник кремлівського ставленика в Чечні Рамзана Кадирова в такий спосіб відреагував на його публікації, не уточнивши, що саме він написав.

Як відомо, Павло Губарєв був одним із лідерів проросійських бойовиків на Донбасі навесні 2014 року. Тоді ж його проголосили «народним губернатором ДНР». Пізніше він виїхав до Росії.

Реклама

2023 року ексватажок «ДНР» вступив до «Клубу розлючених патріотів», заснованого колишнім «міністром оборони ДНР», засудженим у Росії Ігорем Стрєлковим (Гіркіним). Члени клубу виступають на підтримку війни, але критикують російську владу за, на їхню думку, недостатньо ефективне ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше в Росії зрадницю України Тетяну Монтян було внесено до списку осіб, які вважаються екстремістами.