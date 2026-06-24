Команда Трампа готує мирний план для України: у НАТО назвали головну перешкоду

Рютте про мирну угоду України та РФ / © Associated Press

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Спеціальний представник США з питань України Стівен Віткофф, радник із нацбезпеки Джаред Кушнер та держсекретар Марко Рубіо наразі активно працюють над досягненням мирної угоди України з РФ. Однак кінцевий результат все одно залежить від позиції Путіна.

Про це в ефірі Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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За словами очільника Альянсу, Росія нині продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті — щомісяця кількість убитих та поранених росіян становить від 30 до 35 тисяч осіб. Це серйозний удар для окупантів.

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Окрім цього, суттєвих збитків зазнає і російська економіка. Рютте підкреслив, що Росія перебуває у скрутному становищі, бо майже половина бюджету країни спрямовується на оборонний сектор, а на фінансування війни загалом витрачається приблизно 75% усіх податкових надходжень.

Ситуацію ускладнюють влучні далекобійні удари України по нафтопереробних заводах РФ у глибокому тилу.

Генсек НАТО підтвердив, що нова адміністрація Дональда Трампа докладає значних зусиль для пошуку дипломатичного рішення, проте російський диктатор наразі не демонструє готовності до компромісів і продовжує висувати свої максималістські вимоги:

«Українці справді роблять все відмінно, тож нам треба, щоб Путін діяв за правилами, сів за стіл переговорів. І знову ж таки, Дональд Трамп як президент у лютому минулого року вирішив глухий кут з Путіним», — додав Рютте.

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Нагадаємо, Росія звинуватила США у відмові від ролі «об’єктивного посередника» у війні після того, як Дональд Трамп знову почав демонструвати більшу підтримку Україні. На саміті G7 американський президент був вражений далекобійними ударами України по цілях у РФ.

Трамп погодився посилити антиросійські енергетичні санкції. Через неможливість завершити війну на вигідних для Кремля умовах міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія тепер зосередиться виключно на досягненні цілей повномасштабного вторгнення.

Зміна позиції Вашингтона пов’язана з переоцінкою ситуації на полі бою: якщо раніше розвідка США бачила перевагу РФ, то тепер держсекретар Марко Рубіо зазначає, що Москва точно не досягне своїх початкових цілей. Українські чиновники помічають готовність Трампа посилювати тиск на Росію.

Тим часом у Москві накопичується розчарування політикою Трампа, яке триває ще з літа 2025 року, адже очікування Кремля щодо підтримки його максималістських вимог не виправдалися.

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