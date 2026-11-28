Топпосадовці Трампа оселилися на військових базах / © Колаж ТСН.ua

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У Вашингтоні близько шести високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа нині мешкають у резиденціях на військових об’єктах. Такі будинки зазвичай призначені для генералів та інших високопоставлених військових, однак тепер їх обирають цивільні керівники, які вважають закриті території безпечнішими за звичайні райони столиці.

Про те, хто з команди президента переїхав до військових комплексів і що стоїть за цими рішеннями, пише CNN.

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Хто з команди Трампа перебрався на військові бази

Серед посадовців, які нині мешкають у військовому житлі, — державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, генеральний прокурор Тодд Бланш і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер. Останній переїхав разом із дружиною Кеті та чотирма дітьми.

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Рубіо, Гегсет і родина Міллерів живуть на базі Форт-Макнейр у Вашингтоні, у кварталі, який називають «Ряд генералів». Тут розташовані будинки, що традиційно призначалися для високопоставлених військових. Бессент нещодавно залишив свій маєток у Джорджтауні й переїхав до захищеного військового житла. За даними CNN, на військову базу також перебрався Тодд Бланш. Його попередниця на посаді генеральної прокурорки Пем Бонді мешкала там торік.

Причини переїздів різні. Бессент заявив, що отримував погрози вбивством з боку Ірану через американську кампанію економічного тиску на Тегеран. За його словами, саме ці загрози змусили його змінити місце проживання.

Водночас частина посадовців побоюється політичного насильства всередині країни. Зокрема, Стівен Міллер із родиною переїхав до військового житла ще торік після того, як біля їхнього попереднього будинку протестувала жінка, а його адресу поширювали в листівках. У Білому домі заявили, що родина стала мішенню кампанії переслідування, доксингу та погроз.

Чому чиновники обирають закриті військові комплекси

На тлі нових загроз представники команди Трампа дедалі частіше віддають перевагу резиденціям за контрольованими в’їздами та огорожами. Такі комплекси мають власну охорону й інфраструктуру, а доступ сторонніх осіб до них обмежений.

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Однак експерти звертають увагу на інший бік цього рішення. Томас Кан, директор Центру конгресових і президентських досліджень Американського університету, вважає, що життя у відокремлених військових містечках ще більше віддаляє державних керівників від звичайних громадян.

За його словами, посадовці й без того перебувають у своєрідній «бульбашці»: їх супроводжує охорона, а пересування між заходами та домівками контролюють служби безпеки. Переїзд за огороджені периметри лише посилює цю ізоляцію.

У Білому домі, зі свого боку, заявили, що частина членів адміністрації не може жити у звичайних районах столиці через цілеспрямовані загрози. Там також наголосили, що ці посадовці долучаються до зусиль влади зробити Вашингтон безпечнішим.

Скільки коштує військове житло для чиновників

Проживання на військових базах не є безкоштовним. За даними ЗМІ, посадовці мають сплачувати оренду, яка залежно від резиденції зазвичай перевищує 4500 доларів на місяць.

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Питання витрат уже привернуло увагу демократів у Конгресі. Пентагон має до весни надати Комітету Палати представників з питань збройних сил звіт про політичних призначенців, які мешкають у військовому житлі. Міністерство оборони повинно пояснити, які загрози стали підставою для їхнього переселення, на якій правовій основі надали будинки та скільки чиновники платять за проживання.

Окрему увагу привернули витрати на резиденцію Піта Гегсета. Торік стало відомо, що армія планувала витратити 137 297 доларів на ремонт і модернізацію його будинку у Форт-Макнейрі. Конгрес також хоче перевірити, чи сплачують політичні призначенці справедливу ринкову орендну плату за помешкання, які зазвичай призначені для військових.

Практика проживання цивільних керівників на військових об’єктах має історичні прецеденти. Одним із перших міністрів оборони США, який оселився у такому будинку, був Роберт Гейтс. У 2008 році правила оренди змінили: для міністра оборони встановили ставку, лише на 5% вищу за ту, яку сплачують чотиризіркові генерали та адмірали.

Загрози для американської влади — останні новини

У листопаді американські медіа повідомили про розвідувальні дані щодо можливих планів Ірану атакувати високопосадовців адміністрації Трампа у Вашингтоні. Серед сценаріїв згадували застосування хімічної зброї або так званої «брудної бомби», однак доказів підготовки неминучого нападу не було.

За кілька днів до цього з’явилася інформація про попередження ізраїльської розвідки для ЦРУ щодо ймовірних планів Ірану вбити Дональда Трампа та інших американських високопосадовців за допомогою безпілотників. За повідомленнями медіа, деякі представники адміністрації вже обмежували публічні виступи просто неба, а частина змінила місце проживання.

Водночас у США є побоювання і щодо внутрішніх загроз. У квітні 2026 року Дональда Трампа та його дружину Меланію терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як озброєний чоловік спробував прорвати охорону заходу. Нападника затримали, а інцидент став одним із найгучніших проявів загроз безпеці американських політиків.

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