Команда Трампа таємно зустрілася з канадськими сепаратистами: що обговорювали

Канада / © Pexels

Представники адміністрації Дональда Трампа провели серію зустрічей із членами організації «Проект процвітання Альберти» (APP) — сепаратистського руху, що виступає за відокремлення нафтовидобувної провінції від Канади. Протягом останніх дев’яти місяців посадовці Державного департаменту США тричі приймали делегатів цієї групи у Вашингтоні.

Про це пише New Republic.

Позиція американської сторони та плани сепаратистів

Радник сепаратистського угруповання Джефф Рат заявив, що контакти відбуваються на найвищому рівні. За його словами, особи, з якими вони спілкуються, «після зустрічей йдуть безпосередньо до Овального кабінету». Рат стверджує, що Вашингтон виявляє неабияку зацікавленість ідеєю незалежної Альберти.

Як повідомляє The Times із посиланням на власні джерела, у лютому представники APP сподіваються на чергову зустріч. Під час неї планують висунути запит на кредит у розмірі 500 мільярдів доларів. Ці кошти мають стати фінансовою опорою провінції у разі успішного референдуму про незалежність.

У Державному департаменті підтвердили факт переговорів. Проте наголосили, що американська сторона не брала на себе жодних фінансових чи політичних зобов’язань.

Заяви оточення Трампа та стратегічне бачення

Питання відокремлення Альберти активно обговорюється серед прибічників Дональда Трампа. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав багату на ресурси провінцію «природним партнером для США».

«У них величезні ресурси. Жителі Альберти — дуже незалежні люди. Ходять чутки, що вони можуть провести референдум щодо того, чи хочуть вони залишатися в Канаді, чи ні», — зазначив Скотт Бессент.

Своєю чергою, колишній радник Трампа Стів Беннон порівняв геополітичне становище Канади з Україною через вразливість її північних територій перед впливом Китаю та Росії. Експерти з його оточення припускають, що після виходу з Канадського союзу Альберта може стати 51-м штатом США.

Реакція Канади та реальна підтримка сепаратизму

Канадські політичні лідери гостро відреагували на інформацію про таємні переговори. Прем’єр Британської Колумбії Девід Ебі назвав такі контакти «зрадою». Прем’єр Онтаріо Дуг Форд наголосив, що переговори з іноземними державами за спиною федерального уряду є неприйнятними.

Попри активність сепаратистських груп, соціологічні опитування в самій провінції свідчать, що більшість жителів Альберти воліють залишатися у складі Канади. Тим часом риторика Вашингтона щодо можливого поглинання територій сусіда спричиняє падіння популярності США серед канадців. На тлі цих подій прем’єр-міністр Канади Марк Карні вже закликав до посилення фінансової незалежності країни від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп різко розкритикував торговельні відносини Канади з Китаєм та пригрозив жорсткими митними обмеженнями.

Ми раніше інформували, що у Канаді зростає занепокоєння, що після дій США у Венесуелі та заяв Дональда Трампа щодо Гренландії наступним об’єктом тиску може стати Оттава.