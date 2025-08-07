Команда Венса підняла рівень води в річці для його сімейного відпочинку

Віцепрезидент США Джей Ді Венс із дітьми / © Associated Press

Реклама

За ініціативою команди віцепрезидента США Джей Ді Венса інженерний корпус американської армії здійснив незвичне коригування водного режиму в одному з озер Огайо, що сприяло організації його сімейної прогулянки на човнах.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно із заявою інженерного корпусу армії США (USACE), відповідне прохання надійшло від Секретної служби, яка діяла з метою «забезпечення безпечного переміщення» охорони віцепрезидента під час серпневої подорожі на річці Літтл-Маямі.

Реклама

У соцмережах 2 серпня, у день народження Венса, з’явилися дописи про його перебування в південно-західному Огайо — політика бачили на каное на річці, що живиться з озера Цезар-Крік.

За словами анонімного джерела, метою зміни водовипуску з озера була не лише підтримка дій Секретної служби, а й створення «ідеальних умов для каякінгу». Виданню не вдалося підтвердити цю інформацію незалежно.

Зазначається, що цей інцидент викликає сумніви щодо можливого використання державних ресурсів для особистого відпочинку, особливо на тлі масштабних скорочень, які проводить адміністрація президента США Дональда Трампа — зокрема в галузях зовнішньої допомоги, науки та державного управління — у межах політики «ефективності».

На запит журналістів в офісі віцепрезидента не надали коментарів.

Реклама

Подробиці про підняття рівня води для відпочинку Венса

Дані Геологічної служби США (USGS) свідчать, що на початку серпня спостерігалося різке підняття рівня річки та одночасне зниження рівня води в озері — саме в період перебування Венса у відпустці.

У середу пресслужба USACE через речника Джина Павліка повідомила, що офіс у Луїсвіллі отримав «запит на тимчасове збільшення водовипуску з озера Цезар-Крік для забезпечення безпечної навігації Секретної служби США». Секретна служба підтвердила, що вона тісно співпрацювала з департаментом природних ресурсів Огайо та USACE для планування та забезпечення безпеки переміщення моторизованих суден та рятувальних служб під час недавнього візиту. Водночас у відомстві зазначили, що не можуть розкривати деталі оперативного планування.

Чому ця ситуація обурлива?

Попри те, що немає доказів правопорушення з боку офісу Венса, колишній етичний радник адміністрації президента Джорджа Буша — Річард Пейнтер — розкритикував ситуацію, заявивши, що вона має вигляд «лицемірства» і є «доволі обурливою» з огляду на урізання фінансування Національної служби парків.

«Ці скорочення напряму впливають на відпочинок сімей із середнього класу. Чи робили вони це для Секретної служби, чи для нього — це лише гра слів. Йому слід було просто обрати інше місце», — сказав Пейнтер.

Реклама

Ексрадник Білого дому з етики та урядових реформ Норм Айзен поділився: «Коли я працював в адміністрації Обами, отримував багато дивних запитів, але ніколи — про підвищення рівня води для каякінгу посадовця».

«Мене називали „Містер Ні“, і я точно залишився б вірним цьому прізвиську. Я б ніколи не дозволив подібного — навіть якщо це технічно не порушує правила, це створює враження, що віцепрезидент США отримує особливе ставлення, недоступне звичайним людям. Навіть якщо є якісь безпекові міркування, моя реакція така: Мене це не хвилює. Ми не повинні використовувати ресурси держави таким чином. Я б це ніколи не дозволив», — висловився Айзен.

Нагадаємо, у квітні у Римі через візит Венса для відвідувачів закрили Колізей. Туристам, які забронювали екскурсії, відмовили у вході. Італійська асоціація захисту прав споживачів Codacons ініціювала розслідування обставин закриття історичної пам’ятки.

До слова, нещодавно Трамп дав зрозуміти, що розглядає Венса як ключову фігуру в майбутньому розвитку політичної лінії руху MAGA.