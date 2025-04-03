Команда Волца створила мінімум 20 групових чатів Signal для обговорення безпеки у всьому світі Politico

Майк Волц / © Associated Press

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Команда радника з національної безпеки Майка Волца регулярно створює чати у Signal для координації офіційної роботи з питань, зокрема щодо України, Китаю, Сектора Гази, політики на Близькому Сході, Африки та Європи, за словами чотирьох людей, яких особисто додали до чатів Signal.

Про це пише Politico.

Двоє людей сказали, що вони були в принаймні 20 таких чатах або мають прямі відомості про них. Усі четверо сказали, що бачили випадки обговорення конфіденційної інформації.

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Це ширше використання програми, ніж повідомлялося раніше, і проливає нове світло на те, як часто команда національної безпеки адміністрації Трампа покладається на Signal, загальнодоступний додаток для обміну повідомленнями, для виконання своєї роботи.

“Було звичайним явищем проводити чати на будь-яку тему національної безпеки”, — сказав один з учасників чатів, додавши, що в групах часто були члени Кабінету міністрів і високопосадовці.

Усім чотирьом людям було надано анонімність, оскільки вони не мали права публічно обговорювати приватні чати.

Ветерани служби національної безпеки попередили, що ця практика потенційно порушує положення щодо захисту конфіденційної інформації про національну безпеку від іноземних ворогів і федеральні закони про зберігання документів, якщо чати автоматично видаляються.

Речник NSC Браян Гьюз зазначив, що Signal дозволений на урядових пристроях і що деякі агентства автоматично встановлюють його на телефони співробітників. Він також підкреслив, що чиновники використовували додаток як в адміністрації президента Джо Байдена, так і в адміністрації Трампа.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц випадково додав редактора The Atlantic у секретний груповий чат у Signal, де обговорювалися конфіденційні операції, зокрема удари по хуситах.