Команда Зеленського не погодилася на зустріч із Трампом: Time назвав неочікувану причину

Команда Зеленського відмовилася їхати до резиденції Трампа, оскільки це можна було розцінити як підтримку його передвиборної кампанії.

Команда президента Володимира Зеленського відмовилися від зустрічі з Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, оскільки це могло бути розцінено як підтримка передвиборної кампанії Трампа.

Про це пише видання Time.

"Трамп минулого тижня заявив, що ймовірно зустрінеться із Зеленським під час його візиту до США. Їхні команди обговорювали ідею зустрічі в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, за словами двох чиновників, близьких до Зеленського. Але українці відкинули таку можливість, оскільки це можна було розцінити як підтримку кампанії Трампа", – зазначають у виданні.

Натомість українська сторона просила зустрітися з Трампом на більш нейтральній території, наприклад, на зйомках американського телеканалу для спільного інтерв’ю.

За словами одного з українських чиновників, цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський прилетів у США.

Але перша публічна подія під час поїздки Зеленського до США, здається, змінила тон цих дискусій, зауважує Time. У неділю Зеленський відвідав збройовий завод у Скрентоні, штат Пенсільванія, місті, де народився і виріс президент Байден.

"Оглядаючи фабрику разом із губернатором штату Джошем Шапіро, Зеленський висловив подяку всім американським працівникам, які допомагають виробляти зброю для України. Але оптика візиту засмутила Трампа та його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч із Зеленським зірвалися", – пишуть у виданні

"Здається, він образився", – говорить про Трампа один з українських чиновників у коментарі Time на умовах анонімності. Проблема, додав він, схоже, полягала у виборі місця проведення: рідне місто чинного президента США Джо Байдена в ключовому штаті, де відбуваються гострі передвиборні суперечки.

У понеділок, наступного дня після поїздки Зеленського до Скрентона, Трамп провів мітинг у Пенсільванії, де оприлюднив нову лінію атаки проти українського президента. Трамп також сказав натовпу в Пенсільванії, що Зеленський хоче перемоги демократів у листопаді: "Він так сильно хоче, щоб вони виграли ці вибори"

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Такі зауваження викликали занепокоєння серед спостерігачів в Україні, включно з командою Зеленського. Проте вони не бачать іншого виходу, окрім як продовжувати спроби звернутися до кандидата-республіканця та заручитися його підтримкою. "Звичайно, ми все це чуємо", - сказав один з українських чиновників, наближених до Зеленського, щодо останніх висловлювань Трампа. "Але ми все одно повинні спробувати".

У виданні зауважують, що багато країн світу нервово спостерігають за президентськими перегонами в США, але цього разу жодна не має такого великого ризику, як Україна. Для українців результат може визначити, чим закінчиться війна проти Росії.

Незалежно від того, хто переможе в листопаді у США, один із українських чиновників сказав журналісту видання: "для нас буде гірше".

Раніше ми розповідали всі деталі гучного візиту президента Зеленського до США.

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