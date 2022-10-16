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Командир назвав Аллаха боягузом: нові подробиці розстрілу мобілізованих на полігоні в Росії

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Командир назвав Аллаха боягузом: нові подробиці розстрілу мобілізованих на полігоні в Росії

Фото: Associated Press

Командира, який негативно висловився про Аллаха, розстріляли.

У Бєлгородській області РФ мобілізовані влаштували стрілянину на полігоні, через що загинуло багато військових. Це сталось через те, що командир назвав Аллаха боягузом. 

Про це пише російський проєкт Astra. 

Російський військовий, який був на полігоні, розповів, що розстріл міг статись через релігійний конфлікт. Він розповів, що дагестанець, азербайджанець та адигеєць хотіли написати відмову від участі у війні. Підполковник Андрій Лапін роздратувався через цей факт та заявив, що війна Росії проти України - "священна". 

Військовий таджицького походження йому відповів, що "священна війна для мусульман - це війна проти невірних". Тоді Лапін заявив, що "Аллах тоді боягуз". Це роздратувало мусульман і тоді троє військових з Таджикистану сказали мусульманам відійти в бік. Після цього почали розстрілювати росіян. На місці інциденту загинуло 29 російських військових, серед яких є і Лапін. 

Двох таджиків вбили на місці події, ще один мобілізований встиг втекти. 

Масовий розстріл на полігоні в Росії 

У селищі Солоти Бєлгородської області 15 жовтня троє військових влаштували стрілянину на полігоні. Деякі російські пабліки повідомляли, що в тій військовій частині перебувало понад 100 окупантів, яких вмовляли погодитись на штурм Лимана, але вони відмовлялись. 

У Міноборони держави-агресора стрілянину назвали "терористичним" актом. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
9384
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