"Командира вбили. Добрий був, шкодував всіх": росіяни обговорюють розстріл офіцера (перехоплення)

Знищили за те, що той чинив опір.

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) опублікувало перехоплену розмову військового РФ з батьком, де вони обговорюють випадок, пов'язаний з розстрілом командира одного з підрозділів.

Про це стало відомо з перехоплення, оприлюдненого ГУР.

За словами батька окупанта, який "підвозив пораненого на війні краснодарця", той командир беріг свій особовий склад. Проте це не завадило отримати від своїх 11 куль впритул.

"Командира вбили. Добрий був командир, шкодував всіх. 11 кульових поранень", - каже росіянин.

Він додав, що розстріляли російського окупанта свої ж - офіцери.

"Знищили за те, що той чинив опір", - додав батько окупанта, навчаючи сина слухатися свого командування.

Нагадаємо, напередодні ГУР оприлюднило перехоплену розмову з російського населеного пункту Соломине. Під час розмови обговорювали обстріл Бєлгорода. Зокрема, у розмові росіянин розповідав, що місто знову розбомбили.

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