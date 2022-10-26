Командувач американського авіаносця попередив Росію про готовність до будь-якої місії

Авіаносець США перебуває у водах Південної Європи, за останні дні літаки F-18 здійснювали вильоти з нього до Литви та Польщі.

Екіпаж американського авіаносця USS George HW Bush, який бере участь у новій серії заходів НАТО "Нептун", готовий протистояти Росії, якщо надійде такий виклик, але його місія наразі полягає в тому, щоб стримувати загрози та запобігати ескалації.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву командувача авіаносної ударної групи контр-адмірала Денніса Воллеса.

“Ми хочемо миру – це те, чого хочуть усі. Ми хочемо, щоб війна [в Україні] закінчилася, повернулася стабільність у регіон і була мирна та стабільна Європу, але ми готові”, – сказав він на борту корабля, який містить понад 70 реактивних літаків, вертольотів тощо.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що він готовий до війни в разі необхідності, адмірал сказав: “Цей корабель, ця ударна група, наші союзники: ми готові до всього. Ми демонструємо це щодня”.

За діями авіаносця з безпечної відстані спостерігали два російських кораблі.

“Ми їх бачили. Вони мають таке ж право, як і ми, діяти в міжнародних водах, тому ми просто дотримуємося міжнародного права”, — прокоментував контр-адмірал Воллес.

Американське видання зазначає, що близькість російських військових і усвідомлення того, що російські війська ведуть жорстоку війну з Україною, яка не входить до НАТО, але має спільні кордони з членами Альянсу, означає, що операції в Європі більше не є черговими тренуваннями в мирний час для екіпажу авіаносця, який складається із понад 5000 моряків.

Командувач НАТО Єнс Столтенберг, відвідавши авіаносець, наголосив, що після закінчення холодної війни це лише третій випадок, коли авіаносна ударна група США перейшла під командування Альянсу, причому інші випадки відбулися в рамках навчань “Нептун” минулого року.

За словами Столтенберга, зараз треба уважно стежити за Росією особливо в контексті заяв про використання “брудної бомби”.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з міністрами оборони США та Великої Британії стосовно російського фейку про "брудну бомбу".

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