Командувач армією Естонії назвав 4 чинники для нападу Росії на НАТО

Аби розпочати агресію проти Альянсу, росіянам спершу треба буде вивести з України 300-400 тис. своїх військ.
Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем повідомив, що задля нападу Росії на НАТО потрібно, аби збіглися чотири чинники.
Про це Херем розповів у інтерв'ю ETV.
Як зазначив Херем, той факт, що Росія є загрозою, доказів не вимагає. Але для того, щоб загроза матеріалізувалася, необхідні чотири фактори.
"По-перше, Росія має вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 із 400 000 військовослужбовців", – зазначив командувач Силами оборони Естонії.
По-друге, вказав він, Росії потрібен якийсь період для відновлення чи адаптації.
"Дивлячись на сьогоднішню російську військову машину і на те, як суспільство підтримує її як у плані найму військовослужбовців, так і в плані заводів, я думаю, їй знадобиться рік на відновлення", – оцінив Херем.
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За його словами, навіть якщо Росія відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, "у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними".
Четвертим чинником, який можна змінити, є підготовка до реалізації загрози.
"Що краще ми підготовані, то менша ймовірність того, що вона (РФ – ред.) спробує це (напасти – ред.) зробити. Але якщо ми не говоритимемо про це, ми навряд чи підготуємося до цього, тоді цього можна очікувати. Звідси й беруться ці розрахунки на три-п'ять років. Цього року вона навряд чи вийде з війни з Україною, тож додамо рік чи два, тож уже вийде три", – пояснив Командувач естонськими Силами оборони.
Нагадаємо, в середині січня прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила, що через три-п’ять років Росія зможе становити серйозну загрозу для східного флангу НАТО.
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