Командувач ВМС Німечччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Командувач ВМС Німечччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Військовий вважає, що окуповані території - перешкода для членства в НАТО.

Очільник Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах вважає, що окупований РФ півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

Про це він сказав на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Шенбах вважає, що Крим є "втраченим для України" і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО.

"Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", – заявив Шенбах.

Він також додав, що Грузія нібито готова до членства в НАТО, однак цей крок є "нелогічним".

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія позбавила їх свободи", — вважає глава німецьких ВМС.

Нагадаємо, що Німеччина виступає проти постачання озброєння Україні.

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