Командувач Збройних сил Естонії запропонував готуватися до можливої блокади Балтійського моря – причина

Естонія подвоїла наземну оборону і модернізувала протитанкові та протиповітряні потужності.

Естонський генерал Мартін Херем заявив, що разом з Польщею, Швецією та Фінляндією – країнами, які вступили до НАТО, Естонія повинна мати можливість вирішити одну з ключових проблем – можливу блокаду у Балтійському морі.

Про це йдеться у річному огляді сил оборони Естонії.

"Після цього для агресора стає зовсім малоймовірним розгортання корабельної та протиповітряної оборони в Балтійському морі, що, своєю чергою, дозволяє нам надавати повітряну та морську підтримку з боку союзників", – сказав Херем.

Він зазначив, що військові на суші також добре розвинені. Зокрема, естонська дивізія, що створена понад рік тому, під час навчань добре сее зарекомендувала.

Також у звіті йдеться про закупівлю боєприпасів великих калібрів.

"Протягом наступних двох років буде поставлено на озброєння додаткові самохідні гаубиці, бронетранспортери, засоби ППО середньої дальності та системи залпового вогню", – йдеться у джерелі.

За словами генерала, ці можливості можуть запобігти окупації, але не стримають звичайний військовий напад, спрямований на дестабілізацію.

"Ми повинні продовжувати адаптуватися та приймати важкі рішення", – додав Херем.

Нагадаємо, командувач Збройних сил Естонії також зазначав, що після війни в Україні в разі нападу РФ Естонія зможе відбити ворога.

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