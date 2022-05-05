"Комедія)": дружина Шарія відреагувала на його затримання, показавши фото папуги

Дружина проросійського блогера Анатолія Шарія Ольга незвичайно відреагувала на його затримання в Іспанії.
Вона опублікувала фото з Барселони із папугою на руці у своєму Telegram-каналі після оприлюднення інформації Службою безпеки України.
"Папуги в Барселоні - з номерками та їдять хліб із рук. Комедія)" - написала вона.
Нагадаємо, в Іспанії 4 квітня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.
Мережа вже вибухнула численними мемами про його затримання, у тому числі з його дружиною.
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