"Комедія)": дружина Шарія відреагувала на його затримання, показавши фото папуги

"Комедія)": дружина Шарія відреагувала на його затримання, показавши фото папуги

Дружина проросійського блогера Анатолія Шарія Ольга незвичайно відреагувала на його затримання в Іспанії.

Вона опублікувала фото з Барселони із папугою на руці у своєму Telegram-каналі після оприлюднення інформації Службою безпеки України.

"Папуги в Барселоні - з номерками та їдять хліб із рук. Комедія)" - написала вона.

Нагадаємо, в Іспанії 4 квітня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

Мережа вже вибухнула численними мемами про його затримання, у тому числі з його дружиною.

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