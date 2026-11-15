Компанія Маска пояснила обмеження швидкості Starshield в Україні: проблема триває вже п'ять днів

Ілон Маск / © Associated Press

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Представники американської компанії SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, під час переговорів з українською стороною пояснили обмеження швидкості роботи терміналів супутникового зв’язку Starshield вздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях технічною проблемою.

Про це повідомив американський тележурналіст суспільного мовника PBS NewsHour Нік Шифрін у соцмережі X із посиланням на тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка.

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За словами Шифріна, українська сторона провела переговори з представниками SpaceX щодо проблем зі швидкістю супутникового зв’язку, з якими стикаються українські військові поблизу лінії зіткнення та на окупованих Росією українських територіях.

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У компанії пояснили ситуацію «технічною проблемою», однак не надали додаткової інформації про її характер та причини виникнення.

Журналіст зазначив, що Київ протягом п’яти днів поспіль не може отримати від SpaceX конкретних пояснень щодо обмеження швидкості роботи терміналів на окупованих територіях.

Нагадаємо, українські захисники 12 листопада зафіксували обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово захоплених територіях України.

Президент Зеленський повідомив, що Міноборони зверталося до компанії SpaceX, щоб там пояснили ситуацію.

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