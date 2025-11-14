Компанія з США зацікавилась купівлею активів російського «Лукойл»

Компанія з США хоче купити активи «Лукойл» / © Associated Press

Купівлею зарубіжної власності російського «Лукойл» після американських санкцій нібито зацікавилася інвестиційна компанія Carlyle.

Про це Reuters повідомляє з посиланням на кількох поінформованих співрозмовників.

За даними трьох джерел агентства, американський інвестиційний гігант Carlyle наразі вивчає можливість купівлі активів «Лукойл» за кордоном. Співрозмовники зазначають, що компанія перебуває лише «на ранніх стадіях» цього процесу.

Спершу Carlyle має намір подати заявку на отримання ліцензії США, яка дозволить розпочати офіційний процес вивчення угоди. Лише після цього компанія планує перейти до детальної перевірки потенційних об’єктів купівлі. Водночас джерела підкреслюють, що рішення може бути змінене і компанія ще здатна відмовитися від цієї ідеї.

Інше джерело журналістів повідомило, що Carlyle вже проінформувала «Лукойл» про свій початковий інтерес. Водночас у компанії не надали коментаря на відповідний запит агентства.

Раніше повідомлялося, що Румунія хоче взяти під контроль активи «Лукойла», щоб уникнути санкцій США.

Ми раніше інформували, що російська нафтова компанія «Лукойл» заявила про намір позбутися своїх закордонних активів.