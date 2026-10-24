Компанію друга Путіна запідозрили в таємному фінансуванні газового проєкту в США — FT

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Російська газова компанія «Новатек» могла фінансувати та фактично контролювати американський проєкт з експорту скрапленого газу на Алясці, не отримавши необхідних дозволів від влади США.

Про це повідомляє Financial Times.

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Polar Train LNG створили в березні для будівництва термінала з експорту газу на Алясці. Проєкт вартістю близько $25 млрд відповідає планам адміністрації Дональда Трампа збільшити постачання американських енергоносіїв до Азії. До ініціативи також був залучений інвестор Gentry Beach, пов’язаний із родиною президента США.

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За словами Ріддла, спочатку він вважав, що проєкт фінансують Beach та компанія Tech Wave Industrial Projects Management. Однак згодом з’ясувалося, що Beach не інвестував у підприємство, а основні кошти, за твердженням колишнього гендиректора, надходили від «Новатеку». Ріддл також заявив, що російська компанія впливала на управління проєктом.

Polar Train LNG звернулася до американського Мінфіну за дозволом на переговори з російською стороною, але на момент виникнення конфлікту схвалення ще не отримала. Після відставки Ріддла компанію залишили фінансовий директор Ден Чандру, виконавчий віцепрезидент Джим Сміт та менеджер проєктів Джоді Трантхем.

Юридична фірма Baker Botts, до якої звертався Ріддл, попередила про потенційні санкційні ризики через можливу участь у проєкті Бйорна Гундерсена, який раніше працював у «Новатеку». Після цього колишній гендиректор подав заяву про звільнення.

У «Новатеку» підтвердили підписання меморандуму з Polar Train LNG, але заявили, що передання технологій для використання на Алясці є самостійним проєктом і не пов’язане зі скасуванням санкцій проти російського Arctic LNG 2. Компанія наголосила, що для реалізації ініціативи потрібні дозволи американської та російської влади.

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Polar Train LNG, зі свого боку, назвала Ріддла незадоволеним колишнім співробітником і заявила, що працює відповідно до законодавства США. За твердженням компанії, фінансування надала Tech Wave, а інженерні роботи виконують за участю американських підрядників.

Водночас джерела FT повідомили, що Вашингтон і Москва обговорюють можливу домовленість: «Новатек» допоможе з будівництвом газового об’єкта на Алясці, а натомість США можуть послабити санкції проти Arctic LNG 2. Російська компанія заперечує, що її участь у проєкті залежить від скасування обмежень.

Arctic LNG 2 — великий російський проєкт із виробництва скрапленого природного газу, який потрапив під санкції США 2023 року. Обмеження завадили йому повноцінно запрацювати.

Раніше повідомлялося, що представники російських олігархів запропонували американським компаніям доступ до родовищ газу, рідкісноземельних металів та великих енергетичних активів.

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За інформацією WSJ, університетський друг Дональда Трампа-молодшого та спонсор передвиборчої кампанії його батька Джентрі Біч вів переговори про купівлю 9,9% акцій у проекті «Арктик СПГ» з компанією «Новатек», яка частково належить Тимченку.

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