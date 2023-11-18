Компанія Apple повністю припиняє роботу з соцмережею X через скандальну заяву Маска

Бізнесмен підтримав антисемітський пост одного з користувачів мережі.

Компанія Apple прийняла рішення припинити будь-яку співпрацю з соціальною мережею X (Twitter) через скандальну заяву її власника Ілона Маска.

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Про це інформує Axios.

Керівництво компанії прийняло відповідне рішення після того, як власник мережі Ілона Маска підтримав антисемітську публікацію одного з користувачів.

Користувач мережі написав, що "єврейські спільноти просувають щодо білих людей ту саму діалектичну ненависть, яку вимагають припинити щодо себе", на що Маск у коментарі відповів: “ви сказали справжню правду”.

Зазначимо, що дане висловлювання Маска викликало великий резонанс, зокрема його прокоментували бували у Білому домі.

"Неприйнятно повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в американській історії, у будь-який час, не кажучи вже про місяць після смертельного дня для єврейського народу з часів Голокосту", - заявив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальний бізнесмен Ілон Маск зробив заяву про президента Володимира Зеленського і згадав про головнокомандувача Валерія Залужного.

Крім того, ми раніше інформували, що Ілон Маск порадив Володимиру Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із російським диктатором Путіним.

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