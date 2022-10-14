Компанія Danone вирішила піти з Росії лише після восьми місяців повномасштабної війни РФ в Україні

У компанії Danone після такого рішення про війну в Україні навіть не згадали.

Французька група Danone після майже 8 місяців повномасштабної війни Росії проти України заявила про плани продати свій бізнес у РФ. Від березня компанія відмовлялася йти з російського ринку, виправдовуючи це рішення "забезпеченням базових потреб місцевого населення".

Про це йдеться у заяві Danone.

"Danone сьогодні (14 жовтня – ред.) оголошує про рішення ініціювати процес передачі фактичного контролю свого бізнесу за молочною та рослинною продукцією в Росії", – йдеться в повідомленні.

Компанія вважає таке рішення "найкращим варіантом для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів". Водночас у Danone і словом не обмовились про повномасштабну війну Росії проти України.

Власні втрати від такого рішення Danone попередньо оцінив у 1 млрд євро. За перші дев'ять місяців 2022 року на бізнес у Росії припадало близько 5% чистих продажів компанії.

Слід зазначити, що компанія Danone працювала у РФ протягом 30 років. Окрім однойменного бренду, компанії також належать торгові марки "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Тема", Danissimo та інші.

Нагадаємо, від початку війни Російської Федерації на території України сотні світових компаній припинили співпрацювати з країною, її громадянами або взагалі пішли з російського ринку. Втім, деякі компанії РФ не покинули або частково залишилися працювати.

Зокрема, компанія Danone вирішила лише зупинити всі інвестиційні проєкти у Росії. Слід зазначити, що обсяг інвестицій у роки присутності підприємства в РФ становив понад 2,5 млрд доларів.

До слова, до групи Danone у Росії входять 16 компаній. Виробничі майданчики французького виробника розтшовані у багатьох регіонах країни-агресорки.

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