Компанія Ілона Маска SpaceX вперше повернула на місце старту надважку ракету-носій: відео

У неділю, 13 жовтня, під час п’ятого випробувального польоту космічного корабля Starship компанія Ілона Маска SpaceX вперше повернула ракетний прискорювач першого ступеня Super Heavy назад на свій стартовий майданчик у Техасі.

Про це повідомляє Reuters.

Відправивши другий ступінь ракети Starship у космос, ракета-носій відокремилася на висоті приблизно 70 км і розпочала повернення на Землю - найсміливішу частину випробувального польоту.

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Суперважкий прискорювач повторно запалив 3 із 33 двигунів Raptor, щоб уповільнити свій швидкий спуск до місця запуску, коли він націлився на стартовий майданчик і вежу, з яких він вилетів. Ця вежа, вища за статую Свободи, оснащена двома великими металевими рукавами у верхній частині.

“Вежа зачепила ракету!”, - написав у мережі Х генеральний директор космічної компанії Ілон Маск. Інженери SpaceX, які дивилися пряму трансляцію, вибухнули оплесками.

Успішне повернення стало важливим кроком для створення повністю багаторазової ракети, призначеної для виведення на орбіту більшої кількості вантажу, переправлення людей на Місяць та, зрештою, досягнення Марса – кінцевого пункту призначення, передбаченого Маском.

Космічний корабель Starship, тобто другий ступінь ракетної системи, пролетів зі швидкістю понад 27 тисяч км/год на висоті 143 км у космосі, та успішно завершив місію в Індійському океані через 90 хвилин польоту, продемонструвавши контрольоване приземлення.

Нагадаємо, у березні 2024 року суперракета Ілона Маска успішно піднялася в небо і вийшла на орбіту після того, як два попередні польоти закінчилися вибухами майже одразу після старту.

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