Компанія SpaceX провела перший цього року запуск ракет для всесвітньої Інтернет-мережі

На орбіту вирушили 49 супутників. Доставила їх ракета-носій Falcon 9.
Компанія SpaceX Ілона Маска провела перший цього року запуск супутників для всесвітнього інтернет-покриття Starlink.
Про це повідомили у пресслужбі SpaceX.
Запуск відбувся зі стартового комплексу центру Кеннеді у Флориді. На орбіту вирушили 49 супутників. Доставила їх ракета-носій Falcon 9.
Зазначимо, що компанія SpaceX вже вивела на навколоземну орбіту близько двох тисяч супутників. Загалом всесвітня Інтернет-мережа складатиметься з 30 тисяч супутників.
Liftoff! pic.twitter.com/UKW3ab4vai— SpaceX (@SpaceX) January 6, 2022
Нагадаємо, що за добу Ілон Маск розбагатів майже на 34 млрд доларів.
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