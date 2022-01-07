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Компанія SpaceX провела перший цього року запуск ракет для всесвітньої Інтернет-мережі

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Компанія SpaceX провела перший цього року запуск ракет для всесвітньої Інтернет-мережі

Фото із соцмереж

На орбіту вирушили 49 супутників. Доставила їх ракета-носій Falcon 9.

Компанія SpaceX Ілона Маска провела перший цього року запуск супутників для всесвітнього інтернет-покриття Starlink.

Про це повідомили у пресслужбі SpaceX.

Запуск відбувся зі стартового комплексу центру Кеннеді у Флориді. На орбіту вирушили 49 супутників. Доставила їх ракета-носій Falcon 9.

Зазначимо, що компанія SpaceX вже вивела на навколоземну орбіту близько двох тисяч супутників. Загалом всесвітня Інтернет-мережа складатиметься з 30 тисяч супутників.

Нагадаємо, що за добу Ілон Маск розбагатів майже на 34 млрд доларів.

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