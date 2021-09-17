Компанія з Каліфорнії пропонує відчути себе космонавтом без мандрівки до зірок

Коштує таке задоволення 7,5 тисяч доларів.
Відчути себе космонавтом без мандрівки до зірок пропонує компанія з Каліфорнії.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 вересня.
Це політ на літаку з такими маневрами, що в салоні на півхвилини настає невагомість. Пілот робить таке 15 разів, тож пасажири встигають повністю насолодитися відсутністю сили тяжіння.
Директор компанії хвалиться: у нього квиток у невагомість коштує лише 7,5 тисяч доларів. Що в десятки разів дешевше, ніж космічний туризм, який зараз розкручують американські мільярдери. А досвід, мовляв, – нічим не гірший.