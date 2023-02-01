Компанії Польщі почали конкурувати за українок: жінки розповіли про пріоритети у виборі роботи

Від 24 лютого у Польщі знайшли роботу тисячі жінок з України.

У Польщі роботодавці почали дуже конкурувати саме за українок, тому намагаються покращити умови співпраці. Для жінок же найважливішим фактором під час вибору роботи у Польщі є комфортне середовище та лояльне керівництво.

Про це свідчать дані опитування, проведеного аналітичним центром міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з опитування, в якому взяли участь 1380 жінок в Україні і стільки ж у Польщі, офіційне працевлаштування респонденток у сусідній країні цікавить більше — 20% проти 16% в Україні. А соціальне страхування — менше: 6% в Україні проти 9% у Польщі.

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Ще 24% респонденток вважають найвпливовішим фактором вибору роботи на Батьківщині – високу заробітну плату. Водночас великий заробіток менше цікавить українок у Польщі, принаймні цей пункт назвали 18% жінок.

За даними опитування, 22% українок відповіли, що у Польщі їх найбільше цікавить комфортне середовище та лояльне керівництво. Водночас в Україні лише 18% опитаних переймаються лояльним шефом та колегами.

Ще 9% українок вважають перевагою зручне місце розташування роботи у Польщі, у той час, як в Україні це хвилює усього 3%.

Натомість майже однаково важливі для жінок і у Польщі, і в Україні можливість кар’єрного росту та саморозвитку й гнучкий графік роботи. Ці пункти вважають важливими 9% опитаних в Україні, і у Польщі – 8%.

Цікаво, що за "наявність тривалої відпустки" та "можливість відряджень", проголосувало 0% українок у двох державах серед усіх опитаних.

В агенції пояснили, що фактори вибору роботи для українок на території України та в Польщі відрізняються через незнання мови і як наслідок складність знайти роботу за фахом. Однак 52% українців у Польщі вже вчать мову задля опанування профільної роботи.

"У Польщі перебуває понад 1 мільйон українських біженців, 71% утримують себе самостійно, переважна частина з них – жінки. Від 24 лютого ми працевлаштували у Польщі понад 20 тис. жінок. Польські роботодавці дуже конкурують саме за українок, тому повсякчас намагаються покращити умови співпраці. Щоб допомогти керівникам компаній реагувати на пріоритети українок, ми дослідили фактори, які впливають на вибір наших жінок щодо місця роботи", – каже Анна Джоболда, директорка з рекрутації Gremi Personal.

В міжнародній агенції кажуть, що такі відповіді притаманні здебільшого для українців. Адже працевлаштовуючи громадян інших країн, ці фактори є значно важливішими.

Комфортне середовище на роботі – найважливіший фактор для українок у Польщі, а для жінок в Україні – велика зарплата / Фото: Gremi Personal

Опитування проводилося протягом перших двох тижнів січня 2023 року методом електронного анкетування.

Нагадаємо, у Польщі вдесятеро зріс попит на працівників зі спеціалізованою освітою та знанням української мови. Така тенденція, насамперед, пов’язана з відкриттям українських компаній або їхніх філій за кордоном.

Втім, все ще strong>61% українських біженців у Польщі все ще залишаються без роботи. Працевлаштуватися їм не вдається через недостатнє знання польської мови, відсутність пропозицій, які б відповідали їхній кваліфікації, а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю.

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