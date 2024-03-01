Російський комплекс "Панцир С1", який перекинувся у Сочі, їхав захищати резиденцію Путіна

Російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир", який потрапив в аварію в Сочі перед приїздом Путіна, продемонстрував хронічні конструктивні проблеми, через які подібні інциденти є звичною справою для російської армії.

Російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", який потрапив в аварію в Сочі, мав стати на бойове чергування перед приїздом президента Росії Путіна у свою резиденцію "Бочаров ручей".

Про це повідомляє російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Зазначається, що від 2 березня в Сочі стартує фестиваль молоді, який відбудеться в СМТ Сіріус.

"Стягнуто величезні фінансові та інформаційні ресурси, Путін повинен буде відвідати молодіжний зліт, виступити перед гостями. Тепер перед РБ президента дилема, як же бути? Даних комплексів на перерахунок, подібна аварія надовго виведе з ладу, а ось заміну, мабуть, доведеться в іншому місці і оголювати захист неба", - пише канал.

Такі аварії "Панцира", зі слів джерел ВЧК-ОГПУ, — характерна і постійна проблема. Спочатку ЗРК, що створювався в СРСР, мав стояти на шасі "МАЗа", але через розвал Радянського Союзу, альтернативу знайти не змогли і поставили на "КамАЗ", який не розрахований під такі габарити і вагу, — від цього і проблема.

Нагадаємо, 29 лютого у Росії зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" перекинувся просто посеред дороги. Він пересувався у супроводі поліції РФ, але "ліг на бойове чергування" в Сочі, біля мосту через Мамайку.

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