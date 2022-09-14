Кому належать російські пропагандисти: експерт розповів, на кого працюють Симоньян, Єрмолаєв та військові кореспонденти РФ

Пропагандисти та так звані військові кореспонденти РФ є елементами пропаганди і підпорядковані тим чи іншим структурам.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Закликати Україну сісти за стіл переговорів зараз неможливо. Це вже неодноразово казав Володимир Зеленський, та й не лише він. Майже кожного разу про це постійно говорять офіційні особи України, про те, що "ні, жодних перемовин". Ми зможемо розпочати переговори лише тоді, коли ви визнаєте свою капітуляцію. Тобто коли підете з території України. Все - іншого немає. Так і буде. З іншого боку, всі ці пропагандисти, вони всі є елементами пропаганди, і вони підпорядковані тим чи іншим структурам", - зазначив експерт.

Олександр Коваленко навів приклади щодо російських пропагандистів, а саме розповів, яким структурам вони підпорядковуються.

"Якщо ми кажемо про Маргариту Симоньян, то це елемент Міністерства оборони РФ. Якщо ми кажемо про так званих військових кореспондентів, то це елементи ВС РФ. Якщо ми кажемо про Дмитра Єрмолаєва, який орієнтований на країни Балтії, то це служби зовнішньої розвідки РФ. Тому кожна ця людина, кожен цей пропагандист ретранслює ті наративи, які на сьогодні вигідні саме цим силовим структурам", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підніманні українського прапора.

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