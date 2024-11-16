Кому Трамп доручить займатися врегулюванням війни між Росією та Україною: NYT відкрила карти

Борис Епштейн після президентських виборів у США швидко став однією з найвпливовіших постатей в оточенні Трампа.

Адвокат Трампа Борис Епштейн, який координував його захист у суді, запропонував майбутньому президентові США свою кандидатуру на роль спеціального представника щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

Про це пише The New York Times із посиланням на слова чотирьох поінформованих джерел.

За інформацією видання, Епштейн народився в Росії та провів там дитинство. За його власними заявами, у нього досі є родичі як у Росії, так і в Україні. Проте юрист абсолютно не має досвіду у зовнішній політиці.

Свою пропозицію Трампу Епштейн зробив на борту літака, коли новообраний президент летів на зустріч із Байденом після перемоги на виборах. Джерела зазначають, що присутні на борту члени команди Трампа, мабуть, були шоковані ідеєю призначення Епштейна на такий делікатний дипломатичний пост. Окрім відсутності у нього дипломатичного досвіду, наразі йому та декільком іншим союзникам Трампа висунуто звинувачення у спробі зірвати вибори 2020 року за допомогою так званих підроблених виборщиків. Однак Трамп вислухав пропозицію з явним інтересом і не відхилив її, хоча також нічого не пообіцяв Епштейну.

"Хоч би що вийшло з ідеї Епштейна, Трамп уже наділив свого радника надзвичайною владою і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Навіть найбагатша людина у світі, Ілон Маск, який минулого тижня був присутній на багатьох зустрічах з переходу, в приватному порядку зауважив, наскільки він здивований тим, що Епштейну надані такі великі повноваження", – пише газета.

У статті також стверджується, що Епштейн у приватній бесіді з друзями повідомив, що має намір залишитися поза урядом як радник Трампа. А в оточенні Трампа відсутність офіційного статусу мало що означає із погляду сили впливу.

"В оточенні обраного президента немає нікого, хто на цей час засумнівався б у рівні його [Епштейна – ред.] впливу. Він швидко став однією з найвпливовіших постатей у перші дні президентського переходу, попри те, що не грав у ньому жодної офіційної ролі… Яке б звання зрештою не було присвоєно панові Епштейну — чи то "радник", "консультант" чи щось ще — його вплив в уряді буде міцним", — наголошує NYT.

Один радник Трампа, який попросив не називати його імені через страх відплати з боку Епштейна, заявив, що тепер країну можна називати "Сполучені Штати Бориса".

Нагадаємо, за прогнозом екс-міністра Кулеби, за Трампа війна в Україні може посилитися. За його словами, навіть якщо Трамп зупинить американську військову допомогу Україні, щоб примусити Київ до поступок Росії, це не призведе до припинення вогню, оскільки Україна все ще матиме певні запаси зброї, раніше отримані від США, і допомогу від Європи.

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