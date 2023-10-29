Кому вигідні чутки про смерть Путіна і чи є докази цього: пояснення Фейгіна

Фейгін не вірить, що Путін помер і його замінять двійники.

Російський журналіст та правозахисник Марк Фейгін не вірить у чутки про смерть диктатора Володимира Путіна, який поширюють у Мережі.

Про це Фейгін заявив в ефірі свого youtube-каналу.

Він прокоментував заяву російського політолога Валерія Соловея, який стверджував, що Путін нібито помер 26 жовтня о 20.40.

Валерій Соловей

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"Валерій Соловей – людина, що дійсно володіє неймовірними знаннями. Він доктор історичних наук, має величезний досвід як політолог. Але він вибрав таку сферу – більш літературну, ніж політичну. Жанр, який себе в умовах війни вичерпав. Адже інформаця про смерть Путіна виглядає абсолютно недостовірною. Жодних доказів, природно, ніхто не наводить. Тому я до неї серйозно не ставлюся", — заявив Фейгін.

Кому вигідні ці чутки

Правозахисник не вважає, що Путін помер і його замінять двійники.

"Якщо в цьому (розмовах про смерть Путіна. – Ред.) є ідея тролінгу російської влади, то вона швидко вичерпається. Якщо це замовлення Кремля, як багато хто припускає, то цим трохи доб'єшся. Відвернути увагу від війни в Україні чи навпаки показати, що Путін живіший за всіх живих – то це теж невеликий дивіденд (для путінського режиму. – Ред.)", – пояснює правозахисник.

Фейгін вважає, що такі псевдоновини з'являються, адже люди дуже хочуть, щоб Путін помер, тож їм подобається читати такі публікації.

"Жодних доказів про смерть Путіна немає – ні публічних, ні інсайдерських. І якщо Путін справді помре, у його оточення немає жодної причини це приховувати. Там швидше за все виникне війна кланів, рівновагу між якими утримує саме Путін. Не можна змусити грати в цю гру. (з двійником. – Ред.) всіх (в оточенні Путіна. – Ред.)", – підсумував він.

Зазначимо, що інформація про ймовірну смерть російського диктатора з'являється у ЗМІ регулярно.

Раніше в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк розповіла, чому Путіна знову ховають та як далі можуть розвиватися події.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПУТІН ПОМЕР, але це не точно! У Росії поховали тирана: усі подробиці!