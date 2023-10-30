Кому вигідні єврейські "погроми" у Дагестані і хто за ними стоїть: Фейгін зауважив важливу деталь

На думку Фейгіна, ФСБ навмисно спровокувала радикальних ісламістів на виступи, щоб виявити та знешкодити особливо агресивних.

За "єврейськими погромами" в аеропорту Махачкали в Дагестані, які стались в ніч на 30 жовтня, можуть стояти співробітники ФСБ Росії.

Навіщо це здалося російським спецслужбам, пояснив російський журналіст та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю "Фокусу".

Фейгін каже, що учасники "погромів" у Махачкалі – це члени салафітського угрупування, яке завжди вороже ставилось до діяльності євреїв та Ізраїлю. Також їх підозрювали у нелояльності до кремлівського режиму. Тому радикалів навмисно спровокували на виступи, щоб виявити та "знешкодити".

Правозахисник звертає увагу, що учасники "погромів" змогли дістатись до готелю, потім – до аеропорту, вибрались на злітну смугу. І за цей час їх ніхто не зупинив.

"Це все виглядає дуже дивно. Тому що коли потрібно, там ніхто не пікне, особливо – в Дагестані. А тут годинами все продовжується, бушує і нічого", – зазначив Фейгін.

За його словами, зазвичай до придушення бунтів в РФ підключають Росгвардію, і навіть армію. Однак цього разу нічого не робилось спеціально.

"Думаю, їх (учасників заворушень. – Ред.) усіх переписали й будуть далі "відклацувати". Будуть боротись з салафітським підпіллям, яке загрожує Кавказу і Дагестану", – підсумував Марк Фейгін.

Для довідки: Салафізм – є радикальною течією ісламу. Салафіти закликають мусульман очистити іслам від будь-яких нововведень і впливу Заходу, жити у повній відповідності до вимог Корану і шаріату.

Нагадамо, що у неділю ввечері, 29 жовтня, до 1,5 тисячі розлючених місцевих дагестанців захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю.

Унаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 людей, аеродром розгромлений. ТСН.ua зібрав все, що відомо про єврейські "погроми" в Росії.

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