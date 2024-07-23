Кому "зателефонує" Трамп, щоб закінчити війну в Україні: думка українського ексміністра

На думку Клімкіна, Трамп діятиме не як політик, а як бізнесмен, який звик жорстко торгуватися.

Гучні заяви кандидата у президенти США від республіканської партії Дональда Трампа про те, що він може "закінчити будь-яку війну одним телефонним дзвінком" – це здебільшого передвиборчий піар. Але така зухвалість свідчить, що Трамп насправді готовий зробити жорсткі та рішучі кроки для радикальної зміни ситуації в Україні.

Про це розповів колишній голова МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, наразі залишається питання, як саме Трамп планує закінчувати війну і хто та людина, якій він "телефонуватиме" після ймовірної перемоги на виборах.

"Трамп дійсно хоче це зробити. Це абсолютно очевидно. Він це постійно повторює. І якщо він стане президентом, йому будуть про це нагадувати мало не щодня. Це ж не питання одного телефонного дзвінка. Звичайно, це частина передвиборчої риторики. Але в переносному сенсі Трамп говорить про те, що готовий до сильних та рішучих дій", – зауважив Клімкін.

Дипломат переконаний, що Трамп насправді має безліч можливостей, щоб підіймати ставки у цій ситуації й впливати на неї з позиції сили. Наприклад, він може погрожувати більш жорсткими санкціями Кремлю та його поплічникам або значно посилити військову підтримку України.

"У нього є можливості підіймати ставки. Чи буде він це робити, якщо так – як і в якій послідовності? Це залежить від нього і його адміністрації. В тому випадку, якщо він буде обраний", – зазначив Клімкін.

На думку ексміністра, зараз у Трампа взагалі немає чіткого плану, як закінчувати війну в Україні. Скоріш за все він діятиме як бізнесмен, що усвідомлює нюанси та готовий до "розмінів".

"Тобто з самого початку він не прописує собі умови. Він каже: я це зроблю. А на яких умовах? Будемо вести жорстку торгівлю. Важливо те, що він готовий вести саме жорстку торгівлю", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який має "покласти край війні на правильних умовах для України й Заходу". Джонсон заявив, що з цим планом у Трампа буде величезний шанс не тільки виправити помилки попередника, але й повести світ уперед.

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