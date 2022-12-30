Комунальні €300 євро та біографія бабусі: орендувати квартиру у Польщі - справжній квест

Вартість оренди квартир у Польщі від серпня 2022 року зросла до 40%, а винайняти бажане житло стало справжньою проблемою. Пошук може тривати до двох тижнів, а в певному випадку до місяця.

€500 за гостинку 18 м2

До масового приїзду українців до Варшави винайняти двокімнатну квартиру тут можна було за 2500 злотих, а зараз за ці гроші важко знайти однокімнатне житло чи кавалерку. Двокімнатною у Польщі вважається квартира, де є спільна кухня-вітальня та окрема спальня, а трикімнатною – квартира з двома окремими спальнями та кухнею.

В однокімнатних апартаментах окремо буде лише душ із туалетом, а кавалерка – це аналог української гостинки. За місцевими мірками, просторим вважається метраж 70 м2, а більшість локалів для оренди (так польською називається квартира) лише 35-50м2. І це найчастіше двокімнатні квартири з крихітною спальнею.

За словами ріелторки Агнешки Весловської, орендувати невелику квартиру для сім'ї із трьох осіб у Варшаві можна від 4000 злотих. У середньому, конкурентна ціна зараз починається від 5000 злотих. На відміну від України, у Польщі ціна житла не надто залежить від району. Тут вибирають квартири залежно від місця роботи чи навчання, тому за ті самі гроші можна оселитися як на околиці, так і в центрі.

20 осіб на перегляд та конкурс

"Ми шукали квартиру у столиці 17 днів, і не тому, що ми такі вибагливі, – ділиться переселенка із Запоріжжя Ганна Галагуз. - Квартири, які нам подобалися, розліталися буквально за кілька годин до нашого приходу. А на інші були величезні конкурси. Але найбільше мене здивувало, як докладно про все розпитує власник. Наприклад, мене багато запитували про дітей, родичів, навіть біографію бабусі прийшлося розповісти. Прямо як при хорошій співбесіді".



Конкурс на оренду житла для польських власників – це нормальна практика. Найчастіше тут призначають перегляд в один час для всіх охочих, та потім власник вирішує, хто більше відповідає його вимогам. Іноді кількість охочих на таких переглядах сягає 20 осіб і перегляд перетворюється на справжній квест. Як правило, орендар тільки наступного дня може отримати зворотний зв'язок від власника.

"Базові умови для оренди житла сьогодні це - договір оренди на рік, наявність трудового договору в Польщі або надання фінансового руху за рахунками за останні три місяці, законне перебування в країні на строк дії договору (карта побуту, статус UKR для переселенців), але основне в тому, що більшість орендодавців хочуть здавати житло лише за умови найму оказіонального. Це спеціальна нотаріальна угода, згідно з якою інший гарант надає вам адресу для виселення в тому випадку, якщо ви перестанете оплачувати житло", - розказує ріелторка Агнешка Весловська.

За словами польського агента, власники не мають упередженого ставлення до українців, але через те, що неплатника проблемно виселити з квартири, вимоги посилилися для всіх. Раніше більшість власників здавали житло за звичайним договором, а умова найму окказіонального набрала популярності останні півроку.

Новий бізнес для місцевих

Ганна Галагуз вважає, що їй дуже пощастило винайняти квартиру без нотаріального договору, адже знайти того, хто доручиться за тебе у Польщі – складно. Утім вже існує низка агентств, які пропонують купити адресу вибуття за 500 злотих. Таких послуг багато в інтернеті, і все частіше їх пропонують ріелтори-вихідці з Білорусі чи України.

"Це не протизаконно, адже адреси реально існують. Як правило, це гуртожитки чи старий житловий фонд, куди навряд чи поїде неплатник. А власник заробить гроші на порожньому місці. Отже без оказіональної умови виселити неплатника фактично неможливо. Тому поляки так і переживають", – каже ріелтор Юлія Чеховська.

В зимку не виселяють

Про це вам не скаже польський агент, але згідно із звичайним договором оренди, орендодавець не зможе викинути на вулицю неплатників, якщо термін заборгованості не перевищує два повні періоди оплати.

Тільки після цього можна розірвати договір у письмовій формі, надавши орендарю місяць погашення заборгованості. Вагітних жінок, інвалідів, неповнолітніх людей зі статусом безробітного тут не можуть виставити на вулицю навіть судові пристави, поки ті не знайдуть іншого житла. На пошук зазвичай виділяється 6 місяців. Крім цього, власник не може розірвати договір раніше строку в холодну пору року.

Мрія власника – це одинак ​​чи пара без дітей, адже виселити неповнолітніх навіть зі своєї квартири місія непроста. І попри те, що у багатьох поляків у будинку живуть вихованці, здавати житло вони хочуть людям, без тварин. Але якщо господар погодиться взяти вас із собакою чи котом, то обов'язково запросить його фото ще до зустрічі. Іноді, щоб вас поселили з тваринами, потрібно залишити кауцію більше за ту, що була заявлена ​​в оголошенні (застава на випадок псування майна).

Втім, тим, хто винаймає квартиру в Польщі, варто бути готовим до того, що комунальні платежі тут вищі за українські і дуже відрізняються в різних будинках і районах.

Так, іноді за апартаменти 40м2 у хорошому комплексі можна заплатити 1500 злотих чиншу (комунальних платежів). Але часто чинш включено в оплату, а орендарю залишається лише сплатити показання лічильників. Натомість у гості господарі квартир тут навідуються вкрай рідко, а найчастіше просто достатньо переведення коштів на рахунок у потрібну дату. Договір оренди у Польщі підписують без печаток та він має повну юридичну силу. У разі судових суперечок правомірність паперів підтверджує каліграфічна експертиза.

45 тисяч злотих за сусідство з Левандовським

Попри те, що більшості складно виплачувати астрономічні суми за оренду житла, у Польщі процвітає сегмент преміум-нерухомості для обраних. Так, зняти пентхаус у хмарочосі, де купив квартиру футболіст Левандовський, коштує 45 тисяч злотих. А ось вартість житла там від 288 тисяч до 2,26 мільйона євро. Загалом вартість оренди житла у Варшаві, Познані, Кракові та Вроцлаві не сильно відрізняється. А от якщо хочете заощадити, краще вибирати житло у невеликих містах чи передмісті. Катовіце, Щецин, Глевіце, Лодзь вже будуть значно дешевшими, а орендувати квартиру там значно простіше.

Чи нетиповий для Варшави яскравий інтертер і нетипова площа 100м2. Вартість оренди майже 9 000 із комунальними.

Сучасна кавалерка у самому центрі Варшави за 4470 злотих. Площа всього 27м2, але новий будинок.

Під'їзд у цьому будинку виглядає як ресепшн у готелі.

Ні, це не база відпочинку, а подвір'я комплексу Madison Apartments. Локал площею 40м2 тут може коштувати близько 5000 злотих із комунальними.

В ремонті тут часто обирають IKEA. Такий інтер'єр виглядає стильно та його просто реанімувати для нових мешканців.

У польських дворах дуже багато зелені.

Рослинність зашкалює.

Іноді у дворах можна зустріти качок.

Контейнери для сміття рідко стоять на вулиці. У більшості житлових комплексів під сміття виділено окреме приміщення.

Місця паркування для велосипедів - обов'язково.

А ось дитячі майданчики під замком. У Польщі діти можуть грати лише на майданчику того будинку чи житлового комплексу, де мешкають.

Під'їзди у житловому комплексі 2017 року.

Українська дитина, яка нарешті знайшла житло. Поляки дуже люблять дітей, але здавати кварири сім'ям з дітьми не надто хочуть - виселити таких мешканців проблемно.

Автор: Юлія Ладнова

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про ціни на новорічне меню у Польщі та Україні: де святковий стіл буде дорожчим.

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