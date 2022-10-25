Комусь — 100 тисяч, а комусь — дрова і барана: допомога сім’ям “чмобіків” у РФ дуже відрізняється у регіонах

У посольстві США в Москві створили інфографіку, що демонструє суттєву різницю у матеріальній допомозі сім’ям росіян, яких забирають на війну під час “часткової мобілізації”.

Матеріальна допомога сім'ям "частково мобілізованих" росіян разюче відрізняється у різних регіонах Росії.

У посольстві США в Москві створили інфографіку, яка чітко показує цю різницю.

Наприклад, в Амурській області виділяють лише гроші на дітей. На кожну дитину молодше 18 років – по 10 тисяч рублів ($160).

У Челябінській області на одну дитину мобілізованого батька платять уже вдвічі більше – 20 тисяч ($320).

У Волгоградській області влада обіцяє 25% від окладу військовослужбовця на кожного члена сім'ї. Якщо обіцяний оклад у середньому 195 тисяч рублів, то 25% – це приблизно 50 тисяч ($801).

Фото: Посольство США в Москві

Стільки ж — 50 тисяч рублів — отримають за кожного мобілізованого сім'ї в Калмикії, Липецькій області, Ставропольському краї та республіці Марій Ел.

100 тисяч рублів або $1602 – обіцяна одноразова виплата мобілізованим у таких “привілейованих” російських регіонах як Санкт-Петербург. Таку ж “плату” за “чмобіків” отримають сім’ї в Бєлгородській, Вологодській, Курській, Мурманській, Архангельській та Тульській областях, а також в Краснодарському та Красноярському краях.

Але російська влада підсолоджує мобілізацію не тільки грішми.

На Сахаліні, скажімо, обіцяють дати до грошей ще й 5 кг риби.

У Бурятії сім'ям мобілізованих грошей не обіцяли, але роздаватимуть дрова.

У Кабардино-Балкарії сім'ям мобілізованих місцева влада обіцяла компенсувати витрати на екіпірування та збори військових.

А в Республіці Тува, де, до речі, народився міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава регіону наказав видати сім’ям мобілізованих вугілля, дрова, 50 кілограмів борошна, два мішки картоплі, капусту та одну голову дрібної рогатої худоби, тобто барана.

Нагадаємо, після масових протестів проти оголошеної в РФ “часткової” мобілізації радниця муфтія Дагестану та його дружина Айна Гамзатова опублікувала звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням "відстрочити" мобілізацію в цій автономній республіці.

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