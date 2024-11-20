Президента Бразилії розкритикували через комюніке саміту G20: до чого тут Україна

Відомо, що президент Бразилії вирішив оприлюднити остаточну заяву на день раніше, щоб припинити дискусії щодо війни в Україні.

На саміті G20 у Ріо-де-Жанейро делегати з Європи висловили незадоволення рішенням президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви оприлюднити остаточну заяву на день раніше, щоб припинити дискусії щодо війни в Україні.

Про це повідомило видання Reuters.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив своє розчарування через те, що в комюніке саміту G20 не було чітко вказано на відповідальність Росії за початок війни проти України.

"Цього недостатньо, коли G20 не може знайти слів, щоб ясно дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність", – заявив Шольц.

Зазвичай комюніке публікується наприкінці заходу, але цього разу президент Бразилії Лула да Сілва вирішив затвердити його під час завершення пленарного засідання у понеділок. В цей момент у залі не було лідерів Франції, Німеччини та США.

Президент Франції, висловив незадоволення рішенням Лули, зазначивши, що текст комюніке не відповідав позиції Франції.

"Президент Лула завершив комюніке. Воно не відповідало тій позиції, яку ми могли б зайняти", – заявив Макрон

Європейський дипломат назвав дії Бразилії "брутальним", але його країна погодилася поважати рішення господарів саміту щодо часу публікації заяви.

Три бразильські дипломати повідомили, що країна прискорила процес затвердження комюніке, щоб уникнути ризику завершення саміту без прийняття підсумкової декларації.

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Вони повідомили, що країни погодили комюніке в неділю вранці, але після масованої атаки Росії того ж дня Франція та Німеччина почали тиснути на Бразилію з вимогою змінити текст, зокрема щодо жорсткіших формулювань про роль Росії у війні. Однак Бразилія відмовилася.

"Повторне обговорення тексту поставило б під загрозу всі зусилля, досягнуті під час тижневих переговорів", -– додав чиновник Бразилії.

Нагадаємо, раніше президент Франції наголосив на необхідності дотримуватися зобов’язань перед Україною.

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