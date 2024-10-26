Концерн Rheinmetall розробляє новий танк та нову модель БМП, яку отримає Україна - Гендиректор Rheinmetall

Німецька компанія від початку повномасштабного вторгнення є одним з найбільших постачальників зброї Україні.

Новий танк матиме штучний інтелект, супутниковий зв'язок, потужну систему зв'язку та повну діджиталізацію.

Про це розповів директор головного оборонного концерну Європи Rheinmetall Армін Паппергер в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Оксані Ткаченкою.

"Ми вже почали, зокрема, кроки у співпраці з італійцями для майбутньої моделі. Ми матимемо сучасний новий танк, і це будуть вражаючі технології: там буде штучний інтелект, супутниковий зв'язок та інші речі. Буде дуже сильний зв'язок, він буде повністю діджиталізований", — сказав він.

Довідка

Rheinmetall AG — німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений 1889 року. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі, входить до 35 найбільших оборонних компаній світу, маючи представництва в багатьох країнах. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні.

Основна продукція концерну — військова техніка, зброя, боєприпаси, автомобілі. Відомими сучасними виробами компанії є танки Leopard, бойові машини Marder, Boxer, Lynx, Fuchs і САУ PzH 2000.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на будівництво заводу боєприпасів в Україні.

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