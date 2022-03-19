Кондитери Нью-Йорка продають жовто-блакитну варіацію популярного печива black and white cookies

Знамените печиво Нью-Йорка пофарбувалося у жовто-блакитний. Одне таке печиво коштує п'ять доларів. Лише за день одна кондитерська продала 100 штук. Усі кошти пішли на благодійність.

Кондитерські та пекарні Нью-Йорка продають тепер знамениті "black and white cookies" у кольорах українського прапора – жовтого з блакитним. Усі зароблені кошти йдуть у фонди, які допомагають біженцям, повідомляє "Голос Америки".

Власне, гроші вже передали в український філіал БФ "Карітас", що допомагає біженцям.

Нагадаємо, у Верховній раді наголошують, що ціну, яку сьогодні платить Україна за вступ до ЄС, не платила жодна держава, яка є його членом.

Верховна Рада України звернулася до президентів Європейського парламенту Роберти Мецоли та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням якнайшвидше надати висновки Єврокомісії щодо набуття Україною членства в ЄС.

Про це у Фейсбуці повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.