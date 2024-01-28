Конфіскація активів Росії для України: у МЗС РФ заговорили про "порушення міжнародного права"

У Росії заявили, що вони розглядатимуть конфіскацію майна Заходом, як "посягання на суверенну нерухомість".

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали рішення Заходу конфіскувати активи для України "неправорімним" та таким, що "порушує норми міжнародного права".

Про це йдеться у заяві МЗС країни-агресорки, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

"Росія адекватно та ефективно відповість на будь-які спроби країн Заходу конфіскувати російську нерухомість та активи. Вилучення такого майна - неправомірне, воно порушує основні принципи та норми міжнародного права, включаючи суверенну рівність держав", - поскаржилися у МЗС РФ.

Там заявили, що "подіьні дії можуть бути кваліфіковані виключно як посягання на суверенну нерухомість та банальну, неприкриту крадіжку однією групою держав власності іншої".

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, у Байдена підтримують конфіскацію активів РФ для України.

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