Конфіскація російських активів: економіст пояснив, чого бояться в ЄС

Росіяни не просто тримали свої гроші в ЄС, а вкладали їх та отримували з них доходи.

Конфіскація російських активів може спровокувати відхід валюти в ЄС. Це загрожує обвалом фінансової системи.

Про це сказав економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі "Еспресо".

Європейці бояться обвалу

Як стверджує економіст, Європа понесе набагато більші ризики в разі конфіскації 190 млрд євро російських активів. Тут категорично виступає саме Німеччина.

"Німеччина чомусь пов'язує можливість конфіскації активів з відновленням питання про репарації за результатами Другої світової війни, у них є дуже специфічне ставлення до тих речей, і тому вони надзвичайно обережно ставляться до будь-яких питань, пов'язаних з конфіскацією активів", – каже Пендзин.

Водночас саме Європа ініціювала ідею використання доходів від заморожених активів. За словами фахівця, росіяни не просто тримали в Європі свої гроші, вони вкладали їх в облігації європейських країн, за якими відбуваються постійні виплати купонами та отримуються доходи від вкладень.

"З погляду європейського законодавства, після моменту замороження активів вони не можуть використовуватися для отримання прибутку, вони просто мають перебувати в тому місці, де вони були заблоковані. Тож весь дохід формально від заморожених російських активів Росії не належить і, власне, Європа активувала ідею з приводу того, щоб ті гроші використати для України", – зазначив експерт.

Він додає: попри те, що сума не дуже велика (приблизно 3,5-4 млрд євро на рік), ці гроші можуть реально бути використані. Проблема європейців у тому, наголосив Пендзин, що вони бояться потенційного обвалу фінансової системи. Річ у тім, що чимало країн "з недемократичними режимами" використовують євро для тримання своїх валютних активів.

"У них може виникнути серйозне побоювання, якщо з'явиться прецедент конфіскації російських активів за дії, що суперечать сьогодні чинному європейському, не міжнародному, законодавству. У них можуть бути конфісковані активи і вони почнуть виходити з європейських валют для того, щоб перевести свої валютні резерви, наприклад, у монетарний метал – золото. Це може обвалити фінансову систему Європи й це є основним, скажімо, стримувачем, основними гальмами тих питань, які сьогодні обговорюють з приводу конфіскації російських активів", – підсумував Пендзин.

Раніше йшлося про те, коли G7 визначить долю російських активів.

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