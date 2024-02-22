Конфіскація російських активів не суперечить міжнародному праву - Bloomberg

Росія пішла на кричуще порушення міжнародного права з часів Другої світової війни.

Міжнародні експерти у галузі права надіслали офіційним представникам країн G7 листа, в якому зазначили, що конфіскація заморожених активів РФ не буде суперечити міжнародному праву.

Також читайте США вперше в історії передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні – подробиці

Про це пише видання Bloomberg.

У повідомленні вказується, що після введення санкцій проти РФ було заморожено майже 300 мільярдів доларів. Світовий банк повідомляв, що орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до 486 мільярдів доларів.

З огляду на "кричуще порушення" Росією правового порядку, встановленого після Другої світової війни, міжнародне право дозволяє вжити "законних контрзаходів", щоб переконати країну-порушницю "припинити свою протиправну поведінку", кажуть експерти.

У своєму листі експерти пропонують використовувати конфісковані активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії".

Лист підписали експерти з міжнародного права Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції та Японії.

Видання зазначає, що серед підписантів декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС побоюються помсти РФ та кібератак після конфіскації її активів.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна може отримувати до 15 мільярдів євро щороку від заморожених активів РФ.

Читайте також: