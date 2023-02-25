Конфлікт у Кремлі набирає обертів: Пригожин оголосив полювання на "голову" затя Шойгу

Російський бізнесмен, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин закликав знайти і привести до нього зятя міністра оборони Сергія Шойгу Олексій Столярова за нібито антивоєнну підтримку та слово "Z-бидло".

Про це пишуться російські пропагандисти із посиланням на заяву Пригожина.

"Потрібно спіймати Столярова і привести його до мене. Я його навчу протягом шести тижнів, а оскільки я сам є Z-бидлом, то допоможу йому виправитися, відправивши його на бойові дії. Я не зовсім зрозумів першу частину запиту, але оскільки там було питання: "Вдути чи не вдути", то перед цим можна йому "вдути", - сказав він.

Що так розізлило Пригожина

Зять міністра оборони Сергія Шойгу Олексій Столяров вподобав у забороненій на у Росії соціальній мережі Instagram антивоєнний пост. А також нназвав росіян, які підтримують війну РФ проти України, "Z-бидлом".

Російський журналіст Юрій Дудь опублікував нібито антивоєнний допис, який присвячений роковинам повномасштабної війни в Україні. Зокрема, у тексті йдеться, що російські війська зруйнували десятки українських міст та вбили тисячі мирних жителів України. Це повідомлення лайкнув Столяров. Після чого росіяни завалили його повідомленнями з обуреннями, мовляв, чого він не на війні. У відповідь він назвав їх "Z-бидлом". Однак після того, як на це звернули увагу ЗМІ, Столяров почав заперечувати, що лайкнув пост.

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