Конфлікт через миротворців: хто в ЄС виступив проти відправлення військ до України

Конфлікт виник під час кризової наради в Парижі, куди лідерів запросив президент Франції Емманюель Макрон.

Лідери європейських країн посперечалися щодо відправлення своїх миротворців до України, не підтримавши заклик прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це йдеться у повідомленні Financial Times.

Британський прем'єр-міністр запропонував відправити своїх військових як частину гарантій безпеки для Києва, через що виник конфлікт між лідерами інших держав, які не підтримали це рішення. Зокрема, йдеться про міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Відомо, що в Парижі були присутні представники шести країн ЄС, а також Великої Британії і НАТО.

За словами анонімних джерел, Франція запропонувала обговорити питання про створенняі розміщення за майбутньою лінією припинення вогню в Україні "сил безпеки".

Кір Стармер заявив на зустрічі, що він готовий і хоче відправити британські війська в Україну, якщо це буде необхідно. Проте лідери інших країн висловилися проти.

Як вже йшлося раніше, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес негативно висловився щодо відправлення іспанських військових до України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що його країна не готова відправляти миротворців до України, але пообіцяв зберегти допомогу Києву.

Нагадаємо, Франція скликала екстрений саміт лідерів ЄС. 17 лютого у Парижі зібралися лідери країн ЄС.

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